Артюхин о Радулове в составе «России 25»: «Хороший выбор, он будет вожаком, капитаном. Пусть другое поколение смотрит, как он тренируется»

Артюхин о Радулове в составе «России 25»: хороший выбор, он будет вожаком.

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин оценил приглашение 39-летнего форварда «Локомотива » Александра Радулова в состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала.

– Радулов будет вожаком, капитаном. Это хороший выбор. Он играет на уровне, поэтому нет ничего плохого, что его вызывали в сборную. Молодые ребята будут смотреть на него, и он будет мотивировать их. Пусть другое поколение смотрит, как он тренируется.

– Не удивляет то, какую игру Радулов показывает в сезоне?

– Нет, не удивляет. Когда ты правильно готовишься и держишь себя в форме, то все возможно. Он профессионал и прошел североамериканскую школу. Все реально, надо держать себя в руках, работать и быть мотивированным, – сказал Артюхин.

Турнир пройдет в Новосибирске с 10 по 14 декабря. В нем примут участие сборные России, Казахстана и Беларуси.