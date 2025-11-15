Готовец из «Динамо» выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщил Кудашов: «Ищет пожарная, ищет милиция, ищут в нашей столице. Конечно, ищем замену, скажите только где»
Кирилл Готовец выбыл до конца сезона.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подтвердил, что защитник Кирилл Готовец выбыл до конца сезона из-за травмы.
В субботу бело-голубые в выездном матче FONBET регулярного чемпионата КХЛ обыграли «Сибирь» со счетом 3:2. Готовец не принимал участия в матче.
– Готовец реально выбыл до конца сезона?
– Это реально, что тут скрывать. Наверное, завтра его прооперируют.
– Будете искать на его место защитника?
– Ищет пожарная, ищет милиция, ищут в нашей столице. Конечно, мы ищем, скажите только где, – сказал Кудашов.
