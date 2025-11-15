Фаулер набрал 500-е очко в регулярках НХЛ. Игрок «Сент-Луиса» – 12-й среди действующих защитников по баллам за карьеру

Кэм Фаулер набрал 500-е очко в НХЛ.

Защитник «Сент-Луиса » Кэм Фаулер набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б).

На его счету стало 501 (105+396) очко за 1060 игр в регулярках. Он занимает 12-е место среди действующих игроков обороны по этому показателю.

В текущем сезоне в активе экс-защитника «Анахайма» 8 (0+8) результативных действий за 18 матчей при полезности «минус 11».