Фаулер набрал 500-е очко в регулярках НХЛ. Игрок «Сент-Луиса» – 12-й среди действующих защитников по баллам за карьеру
Кэм Фаулер набрал 500-е очко в НХЛ.
Защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:6 Б).
На его счету стало 501 (105+396) очко за 1060 игр в регулярках. Он занимает 12-е место среди действующих игроков обороны по этому показателю.
В текущем сезоне в активе экс-защитника «Анахайма» 8 (0+8) результативных действий за 18 матчей при полезности «минус 11».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: CBS Sports
