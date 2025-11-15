  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом
19

Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом

Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем.

КХЛ сообщила, что трансляция матча FONBET регулярного чемпионата между «Локомотивом» и «Барысом» (0:1, второй период) не может быть продолжена по техническим причинам, не зависящим от лиги. 

«Кинопоиск» уточнил, что сигнал для трансляции из Ярославской области перестал поступать.

Перед третьим периодом «Кинопоиск» объявил, что трансляция вновь стала доступна для просмотра.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал КХЛ
телевидение
logoКХЛ
logoБарыс
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб
23 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам, «Тампа» обыграла «Флориду», «Эдмонтон» одолел «Каролину», «Даллас» забил 5 голов «Филадельфии»
26 минут назад
Мичков без очков против «Далласа»: 5 бросков, 2 потери и «минус 2» за 14:35. У него 4+5 в 18 играх в сезоне
37 минут назад
Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Сент-Луисом» – до этого в сезоне был только 1. У форварда «Вегаса» 10+3 в 17 играх
сегодня, 05:22Видео
КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Трактор» против «Автомобилиста», «Авангард» в гостях у «Торпедо», СКА сыграет с «Металлургом»
сегодня, 05:10
Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков и «+8» в 18 играх
сегодня, 04:46Видео
Панарин сделал передачу в матче с «Коламбусом». У него 10 очков в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» – нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У него 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне
сегодня, 03:46Видео
Грицюк забил 4-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 9 очков в 18 играх
сегодня, 03:22Видео
Овечкин против «Нью-Джерси»: 5-й гол в сезоне, голевой пас Макмайклу, 3 броска и 4 хита за 15:43. У него 14 очков в 18 играх
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон трижды забил «Филадельфии» – 3-й матч подряд с 3 очками. У форварда «Далласа» 23 балла в 19 играх
8 минут назад
«Даллас» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 22:8. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и на 3-м в общей таблице НХЛ
25 минут назад
«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке
49 минут назад
Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»
сегодня, 04:58
Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Коламбуса», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 15 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,39)
сегодня, 04:22
Хуснутдинов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем» и выиграл 4 из 5 вбрасываний. У него 6 очков в 15 играх
сегодня, 03:58Видео
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Ванкувер» и Кемпф подписали контракт на год и 1,1 млн долларов. Ранее форвард расторг соглашение с «Торонто», где получал 2,4 млн за сезон
сегодня, 03:34
Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой». Поражение – 5-е в сезоне при 8 победах
сегодня, 01:42
Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх
сегодня, 01:18