Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом

Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем.

КХЛ сообщила, что трансляция матча FONBET регулярного чемпионата между «Локомотивом» и «Барысом» (0:1, второй период) не может быть продолжена по техническим причинам, не зависящим от лиги.

«Кинопоиск» уточнил , что сигнал для трансляции из Ярославской области перестал поступать.

Перед третьим периодом «Кинопоиск» объявил , что трансляция вновь стала доступна для просмотра.