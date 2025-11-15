Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем в Ярославле. Она возобновилась перед 3-м периодом
Трансляция матча «Локомотив» – «Барыс» прервалась из-за технических проблем.
КХЛ сообщила, что трансляция матча FONBET регулярного чемпионата между «Локомотивом» и «Барысом» (0:1, второй период) не может быть продолжена по техническим причинам, не зависящим от лиги.
«Кинопоиск» уточнил, что сигнал для трансляции из Ярославской области перестал поступать.
Перед третьим периодом «Кинопоиск» объявил, что трансляция вновь стала доступна для просмотра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости