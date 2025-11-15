Костин о Хартли в «Авангарде»: «Слегка маразматиком его считал, не понимал акцента на деталях. Мне было 20 лет, хотелось просто побегать с шайбочкой»

Клим Костин о Бобе Хартли: считал его слегка маразматиком.

Форвард «Авангарда » Клим Костин поделился мнением о работе в омском клубе под руководством Боба Хартли в сезоне-2020/21.

– Как в 2021 году, сложилась твоя тройка с Корбаном Найтом и Ридом Буше? Это ведь не сразу произошло.

– Конечно, далеко не сразу. Первые два месяца я вообще мучился, потому что не понимал сначала, какая разница, как ты в зоне обороны поставишь свои коньки или клюшку или почему тренер делает такой акцент на деталях. Даже слегка маразматиком Боба считал (смеется).

Но опыт приходит с годами, и когда ты долго слушаешь такого человека, как Хартли , совершенствуешься, то понимаешь, что на результат матчей влияют именно такие мелкие вещи. Если ты в совокупности их выполняешь правильно, то и счет на табло всегда в твою пользу.

Я должен был это пройти, мне было 20 лет, я еще многого не понимал, мне просто хотелось побегать с шайбочкой. Так что вот как раз и был такой переломный момент, после этого уже начал понимать, как работает хоккей, как работает плей-офф, как выигрываются кубки.

– Та школа Хартли помогает тебе сейчас быстрее вникнуть в то, что хочет другой североамериканский тренер?

– Разумеется. У них идентичный взгляд на хоккей, на важность мелочей, на уровень самоотдачи подопечных. Так что на пути в Омск я уже понимал, что от меня будет требоваться, просто нужно было вникнуть в мелкие различия в их системах, – сказал Костин.

