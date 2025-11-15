Галлан о 2:4 с «Сочи»: «Шанхай» не играл в свой лучший хоккей, разочарован кое‑какими действиями наших игроков. Не жалеем об обмене Эллиса»

Жерар Галлан: «Шанхай» не играл в свой лучший хоккей в матче с «Сочи».

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс » Жерар Галлан высказался о поражении команды от «Сочи» (2:4) в FONBET Чемпионате КХЛ.

– Был очень хороший первый период, а затем мы просто не воспользовались достаточно большим количеством шансов в большинстве, и игра от нас ускользнула. Во второй половине матча играли не в свой лучший хоккей, и «Сочи» был лучше нас.

– Макс Эллис был сегодня одним из самых заметных игроков «Сочи». Не пожалели об обмене?

– Мы не жалеем об этом решении. Он очень здорово играл за наш клуб, мы им были довольны. Но у нас было слишком много нападающих. И как появилась возможность обменять – мы это сделали. Он очень хороший игрок, здорово действует в спецбригадах. Желаем ему только лучшего в карьере и рады его успехам.

– Совсем недавно вы были в числе лидеров Запада, а сейчас команда почти у выхода из восьмерки. В связи с этим есть дополнительное давление на коллектив?

– Давление только в том, что надо выигрывать каждый матч сезона. Сегодня мы не играли в наш лучший хоккей. Несомненно, я разочарован и расстроен кое‑какими действиями наших игроков. Но нужно идти дальше, выигрывать следующий матч и быть лучше, чем сегодня, – сказал Галлан.