  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Галлан о 2:4 с «Сочи»: «Шанхай» не играл в свой лучший хоккей, разочарован кое‑какими действиями наших игроков. Не жалеем об обмене Эллиса»
0

Галлан о 2:4 с «Сочи»: «Шанхай» не играл в свой лучший хоккей, разочарован кое‑какими действиями наших игроков. Не жалеем об обмене Эллиса»

Жерар Галлан: «Шанхай» не играл в свой лучший хоккей в матче с «Сочи».

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан высказался о поражении команды от «Сочи» (2:4) в FONBET Чемпионате КХЛ. 

– Был очень хороший первый период, а затем мы просто не воспользовались достаточно большим количеством шансов в большинстве, и игра от нас ускользнула. Во второй половине матча играли не в свой лучший хоккей, и «Сочи» был лучше нас.

Макс Эллис был сегодня одним из самых заметных игроков «Сочи». Не пожалели об обмене?

– Мы не жалеем об этом решении. Он очень здорово играл за наш клуб, мы им были довольны. Но у нас было слишком много нападающих. И как появилась возможность обменять – мы это сделали. Он очень хороший игрок, здорово действует в спецбригадах. Желаем ему только лучшего в карьере и рады его успехам.

Совсем недавно вы были в числе лидеров Запада, а сейчас команда почти у выхода из восьмерки. В связи с этим есть дополнительное давление на коллектив?

– Давление только в том, что надо выигрывать каждый матч сезона. Сегодня мы не играли в наш лучший хоккей. Несомненно, я разочарован и расстроен кое‑какими действиями наших игроков. Но нужно идти дальше, выигрывать следующий матч и быть лучше, чем сегодня, – сказал Галлан. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoШанхай Дрэгонс
logoСочи
logoМакс Эллис
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoЖерар Галлан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб
24 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам, «Тампа» обыграла «Флориду», «Эдмонтон» одолел «Каролину», «Даллас» забил 5 голов «Филадельфии»
27 минут назад
Мичков без очков против «Далласа»: 5 бросков, 2 потери и «минус 2» за 14:35. У него 4+5 в 18 играх в сезоне
38 минут назад
Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Сент-Луисом» – до этого в сезоне был только 1. У форварда «Вегаса» 10+3 в 17 играх
сегодня, 05:22Видео
КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Трактор» против «Автомобилиста», «Авангард» в гостях у «Торпедо», СКА сыграет с «Металлургом»
сегодня, 05:10
Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков и «+8» в 18 играх
сегодня, 04:46Видео
Панарин сделал передачу в матче с «Коламбусом». У него 10 очков в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» – нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У него 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне
сегодня, 03:46Видео
Грицюк забил 4-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 9 очков в 18 играх
сегодня, 03:22Видео
Овечкин против «Нью-Джерси»: 5-й гол в сезоне, голевой пас Макмайклу, 3 броска и 4 хита за 15:43. У него 14 очков в 18 играх
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон трижды забил «Филадельфии» – 3-й матч подряд с 3 очками. У форварда «Далласа» 23 балла в 19 играх
9 минут назад
«Даллас» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 22:8. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и на 3-м в общей таблице НХЛ
26 минут назад
«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке
50 минут назад
Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»
сегодня, 04:58
Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Коламбуса», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 15 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,39)
сегодня, 04:22
Хуснутдинов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем» и выиграл 4 из 5 вбрасываний. У него 6 очков в 15 играх
сегодня, 03:58Видео
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Ванкувер» и Кемпф подписали контракт на год и 1,1 млн долларов. Ранее форвард расторг соглашение с «Торонто», где получал 2,4 млн за сезон
сегодня, 03:34
Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой». Поражение – 5-е в сезоне при 8 победах
сегодня, 01:42
Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх
сегодня, 01:18