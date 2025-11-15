Кудашов о 3:2 с «Сибирью»: «Всегда сложно обыграть команду, у которой поменялся тренер. «Динамо» это сделало, и слава богу»
Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Сибирью».
Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу команды в матче FONBET КХЛ против «Сибири» (3:2).
– Прекрасная атмосфера, попали в зиму, еще и выиграли.
Всегда сложно обыграть команду, у которой накануне поменялся тренер. Мы сегодня это сделали, и слава богу.
– Когда вернется Комтуа?
– Не знаю пока. Сейчас, как по мне, можно уже играть. Но не заживает там до конца, – сказал Кудашов.
