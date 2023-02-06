«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки». Александр Тихонов о словах Доминика про россиян

отреагировал на высказывания об .

Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что 9 россиян, в том числе форвард « », сыграли в последнем Матче звезд .

«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт еще популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут.

50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Беларуси, а все остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.