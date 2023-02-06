«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки». Александр Тихонов о словах Доминика про россиян

Теги Вашингтон Александр Овечкин Доминик Гашек Александр Тихонов НХЛ Хоккей

Александр Тихонов отреагировал на высказывания Доминика Гашека об Александре Овечкине.

Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что 9 россиян, в том числе форвард «Вашингтона», сыграли в последнем Матче звезд НХЛ.

«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт еще популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут.

50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Беларуси, а все остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

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7 комментариев

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Суворов Антон
Доминик Гашек - Двухкомнатный обладатель Кубка Стэнли!

Олимпийский Чемпион!

Кто такой Овечкин, по сравнению с Гашеком..?
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Montenegro Serbian
Не, ну тут классика демагогии: принизить одного за счёт того, чтобы возвысить другого.
Но тут Тихонов просчитался, ибо Гашек - это не какой-то там вратарь из чешской Экстралиги Йозеф Баранек.
Гашек - это величина, так то.

Но да, жаль что ведёт себя как "Баранек"
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Iuasamotu
50 хоккеистов, этого хватит на состав пары команд, а их в НХЛ - 32
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Игорь Васильев
Гашек вполне сравним с Овечкиным по величию
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Bartez1986
то, что Гашек неадекват (как и Тихонов), не отменяет того, что он легендарный вратарь
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Кеша
Много чести для Гашека , чтобы россияне думали о нем . Пошел он в задницу .
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Splin
Ну как кто, неа🤭екватный, великий вратарь🤣
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