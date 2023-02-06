«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? 50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки». Александр Тихонов о словах Доминика про россиян
Александр Тихонов отреагировал на высказывания Доминика Гашека об Александре Овечкине.
Бывший вратарь сборной Чехии выразил недовольство тем, что 9 россиян, в том числе форвард «Вашингтона», сыграли в последнем Матче звезд НХЛ.
«Кто такой Гашек и кто такой Овечкин? Чехи лучше пусть думают, как сделать спорт еще популярнее. От Гашека мало что зависит, а на Овечкина все пойдут.
50 российских хоккеистов выступают в НХЛ – лучшие игроки. Поэтому не надо обращать внимания на высказывания Гашека. Мы должны думать только о России и Беларуси, а все остальное нас не интересует. Пусть равняются на нас», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Олимпийский Чемпион!
Кто такой Овечкин, по сравнению с Гашеком..?
Но тут Тихонов просчитался, ибо Гашек - это не какой-то там вратарь из чешской Экстралиги Йозеф Баранек.
Гашек - это величина, так то.
Но да, жаль что ведёт себя как "Баранек"