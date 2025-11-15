  • Спортс
Михайлов о 4:2 с «Шанхаем»: «Характер «Сочи», желание терпеть стали определяющими. Рады видеть Эллиса в команде. Убеждены, что от нашего сотрудничества выиграют все»

Дмитрий Михайлов высказался о победе «Сочи» над «Шанхаем».

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов оценил игру команды в домашнем матче с «Шанхай Дрэгонс» (4:2) в FONBET Чемпионате КХЛ. Форвард хозяев Макс Эллис набрал 1+1 в сегодняшней встрече. Клуб выменял игрока у «Шанхая» в конце октября. 
 
- Хорошее начало было, потом заработали удаление – пропустили. Где‑то немножко нить игры потеряли, а где‑то и соперник добавил. Второй период получился очень сложным, но он и стал определяющим. Характер команды, желание терпеть стали определяющими факторами. В итоге, довели матч до победы.

Второй матч подряд «Сочи» хватает большие штрафы. С чем это связано?

– Постоянно говорим об этом. Все ребята понимают, что надо набирать очки, стараются не уступать в единоборствах. И где‑то эмоции берут свое. Но нет такой жести – разбежался, а потом в спину и в борт. Все в рамках единоборств. Умысла кого‑то покалечить нет. Иногда эмоции захлестывают. Но все время общаемся – должна быть зрелость, рассудительность и хладнокровие.

Макс Эллис вписался в команду. Как долго вели игрока и как возник вариант с его приглашением?

– Очень приятно, когда в лигу приезжают мастеровитые игроки. Это работа менеджмента клуба. Рады такого игрока видеть в команде. Самое главное, что у Макса получается. Находит свою игру, становится атакующей силой. Убеждены, что от нашего сотрудничества и его присутствия в нашей команде выиграют все, – сказал Михайлов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
