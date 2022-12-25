Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

раскритиковал , WTA и ATP за допуск российских спортсменов.

«В мире есть миллионы людей, которые расстроены тем, что НХЛ, WTA и ATP продолжают допускать российских спортсменов и тем самым поддерживать действия России на Украине», – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.

Ранее Гашек говорил, что подготовил письмо в НХЛ, WTA и ATP из-за ситуации с участием россиян.

Россияне выступают в НХЛ без каких-либо ограничений. Теннисисты и теннисистки из России выступают на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе.