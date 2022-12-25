Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

Теги Доминик Гашек НХЛ ATP WTA Политика Хоккей

Доминик Гашек раскритиковал НХЛ, WTA и ATP за допуск российских спортсменов.

«В мире есть миллионы людей, которые расстроены тем, что НХЛ, WTA и ATP продолжают допускать российских спортсменов и тем самым поддерживать действия России на Украине», – написал бывший вратарь сборной Чехии в твиттере.

Ранее Гашек говорил, что подготовил письмо в НХЛ, WTA и ATP из-за ситуации с участием россиян.

Россияне выступают в НХЛ без каких-либо ограничений. Теннисисты и теннисистки из России выступают на турнирах под эгидой ATP и WTA в нейтральном статусе.

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58 комментариев

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Сергей Коляденко
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Миллионы людей в России смеются, что Гашек ещё и вратарь
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Иван Руссов
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Ответ Антон Якимцев
Никогда не любил этого чеха и не поддерживаю происходящие сейчас "в мире", но каким надо быть отбитым, чтоб в каждую спортивную бочку вставлять свою нац. затычку. А ведь живу рядом с улицей Гашека, ну хоть не этого... Ягр - хокк чех намбер ван.
Купчино?))
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Парам Пам
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Нет, я же не русский, зачем мне жёлудь
А жареных гвоздей не хочешь?
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кракадил
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он бабло то грязное русское вернул? а то кукарекать все горазды, а делом доказать - кишка тонка.
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paster_bibo
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Нет, я же не русский, зачем мне жёлудь
Ну как бы поэтому он тебе и нужон....
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Чем же он урод ? Ты хоть аргументируй. Он прав абсолютно, полная изоляция нужна, хотя этот народ стерпел Фан Айди, он и это стерпит. У России де свой путь, так Владимир Владимирович говорит, чем ты недоволен ?
А че пацаны дизлайки ставите, или вы все таки не терпите ничего ? Страна в которой люди боятся с листочком выйти и написать на нем свои мысли получают 8, зато на фсбшнем спорте сутками читают от лгбт и плохом западе 🤣 а когда слышат правду, сразу «пользователь заблокирован»
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sokolok
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Да Доминик, зря ты шайбы головой отбивал, аукнолось это тебе сильно
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Петр Распутин
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да-да МИЛЛИАРДЫ людей негодуют.
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Дмитрий Белов
Жёлудь не хочешь ?
Нет, я же не русский, зачем мне жёлудь
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Nov Navik
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Какие же НАТО уничтожило народы ? Ты хоть напиши, чтобы все узнал
А ты что действительно умишком не богат ?!?
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Alex Rastrelli
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- Доктор, у меня проблема.
- Какая?
- Меня всё игнорируют.
- Следующий.
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Дмитрий Белов
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Чем же он урод ? Ты хоть аргументируй. Он прав абсолютно, полная изоляция нужна, хотя этот народ стерпел Фан Айди, он и это стерпит. У России де свой путь, так Владимир Владимирович говорит, чем ты недоволен ?
Жёлудь не хочешь ?
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Oskar 09
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Доминик пошёл ты на Х...👎
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Ответ Пилипенко Дмитрий
Какие же НАТО уничтожило народы ? Ты хоть напиши, чтобы все узнал
У тебя че то слабо получается шутить, попробуй ещё раз
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Max9999
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Ему хоть отвечают? Все пишет пишет. Поди нераспечатанное выкидывают. О опять от этого дуремара Гашека - в печку его!
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IStranger
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Слушайте, даже сами чехи, кроме совсем отбитой местной "ваты", стебут Гашека и крутят пальцем у виска.
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Пилипенко Дмитрий
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Абсолютно прав! Полностью изолировать, всеравно все стерпят и создадут свои чемпионаты 🤣🤣🤣 ну видимо не зря установка пошла на то, чтобы РФС в Азию попытаться перевести, видимо всеобщая неизбежна
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Виктор Ш.
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Да ладно врать.. Миллиарды!
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Денис Юмаев
В политику рвется. Возмущение изображает. А когда бабло в Спартаке лопатой греб что то его не особо волновало что нато целые народы уничтожает.
Какие же НАТО уничтожило народы ? Ты хоть напиши, чтобы все узнал
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Пилипенко Дмитрий
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Ответ Дмитрий Белов
Реально какой-то урод.
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Иван Пупкин
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Опять отвязался
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Антон Якимцев
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Никогда не любил этого чеха и не поддерживаю происходящие сейчас "в мире", но каким надо быть отбитым, чтоб в каждую спортивную бочку вставлять свою нац. затычку. А ведь живу рядом с улицей Гашека, ну хоть не этого... Ягр - хокк чех намбер ван.
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ПьяныйКот
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гашек свинья
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Марс Досоев
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Спорт ру, избавьте нас от Г....а
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Зубы Дзюбы
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Миллионы людей не найдут Украину на карте, надо с этого начинать.
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