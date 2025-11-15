Тренер «Сибири» Люзенков о 2:3 с «Динамо»: «Сами себе в ногу выстрелили, удаляясь против хорошей команды. Вышли с хорошим настроем, первые смены действовали прилично»
Тренер «Сибири» о поражении от «Динамо»: сами себе в ногу выстрелили.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение команды от московского «Динамо» (2:3).
«Ребята вышли с хорошим настроем, первые смены прилично действовали, но нас подвели удаления. Мы сами себе в ногу выстрелили, удаляясь в матче с такой хорошей командой.
В третьем периоде ребята нашли в себе силы, молодцы. Но, к сожалению, нас не хватает в зоне атаки, чтобы хорошо держать шайбу и доводить атаки до логического завершения», – сказал Люзенков.
Широков – на тренерской скамье «Сибири» в игре с «Динамо». 39-летний форвард пропускает матч из-за травмы
