Тренер «Сибири» Люзенков о 2:3 с «Динамо»: «Сами себе в ногу выстрелили, удаляясь против хорошей команды. Вышли с хорошим настроем, первые смены действовали прилично»

Тренер «Сибири» о поражении от «Динамо»: сами себе в ногу выстрелили.

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири » Ярослав Люзенков прокомментировал поражение команды от московского «Динамо » (2:3).

«Ребята вышли с хорошим настроем, первые смены прилично действовали, но нас подвели удаления. Мы сами себе в ногу выстрелили, удаляясь в матче с такой хорошей командой.

В третьем периоде ребята нашли в себе силы, молодцы. Но, к сожалению, нас не хватает в зоне атаки, чтобы хорошо держать шайбу и доводить атаки до логического завершения», – сказал Люзенков .

