У Лоуренса 4+1 в дебютной игре за ЦСК ВВС в ВХЛ – против СКА-ВМФ
Джошуа Лоуренс результативно стартовал в ЦСК ВВС.
Канадский нападающий Джошуа Лоуренс забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу в дебютном матче за ЦСК ВВС в ВХЛ.
Самарский клуб дома разгромил СКА-ВМФ (6:1).
Ранее «Лада» поместила хоккеиста в список отказов, однако ни один клуб КХЛ игрока не забрал.
В текущем сезоне FONBET КХЛ Лоуренс провел 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 7».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости