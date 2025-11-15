У Лоуренса 4+1 в дебютной игре за ЦСК ВВС в ВХЛ – против СКА-ВМФ

Джошуа Лоуренс результативно стартовал в ЦСК ВВС.

Канадский нападающий Джошуа Лоуренс забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу в дебютном матче за ЦСК ВВС в ВХЛ .

Самарский клуб дома разгромил СКА-ВМФ (6:1).

Ранее «Лада » поместила хоккеиста в список отказов, однако ни один клуб КХЛ игрока не забрал.

В текущем сезоне FONBET КХЛ Лоуренс провел 14 матчей и набрал 2 (1+1) очка при полезности «минус 7».