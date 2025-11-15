Каменский о возвращении Морозова: «Уверен, он быстро вернет форму и поможет «Спартаку». До инцидента он был лидирующим центральным нападающим»
Валерий Каменский: уверен, Морозов быстро вернет форму и поможет «Спартаку».
Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский положительно воспринял возвращение на лед Ивана Морозова. Форвард «Спартака» отбывал дисквалификацию на месяц после положительной допинг-пробы на кокаин.
Вчера Морозов провел первую игру после отстранения – против «Северстали» (3:4). В этой игре он отметился голом.
«Молодец, что вернулся. Хочу пожелать ему хорошей игры. Естественно, он поможет команде, думаю, у «Спартака» игра наладится и все будет хорошо.
До этого инцидента он был лидирующим центральным нападающим, создавал много моментов. Благодаря его действиям решались исходы многих матчей. Уверен, он быстро вернет былую форму. Морозов – очень талантливый парень и его игра – большая помощь «Спартаку», – сказал Каменский.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
