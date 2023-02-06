Гашек осудил трансляцию боя Федора в Чехии: «Нам нужны такие законы, которые защищают нас»

Теги Доминик Гашек телевидение НХЛ Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Политика Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Доминик Гашек отреагировал на показ турнира Bellator 290 в Чехии.

Гашек – бывший вратарь ряда клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 1998 года.

В главном событии вечера дрался российский тяжеловес Федор Емельяненко, проигравший Райану Бейдеру в бою за титул в тяжелом весе.

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и рекламирует боевые действия. Но еще дальше пошли в «Новаспорт», показавших бой Федора Емельяненко.

Нам нужны такие законы, которые защищают нас и наших союзников, а не наших врагов», – написал бывший хоккейный вратарь в соцсетях.

Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

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44 комментария

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Михаил Савченко
Ответ Фрэнк Канистра
судя по комментариям в твиттере от местных - все его поддерживают. Не уверен что можно судить по этому о настроении во всей стране, но как есть.
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Ильнур Хасанов
Он же вроде головой ничего тяжёлого не бил или шайба мозг пробила. Надеюсь он хорошо живёт с тех подачек что ему кидают для лая
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Мыкола
Жду видео, где гашек выпригивает из окна с криками "Русские идут"😂
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Волына+колына
Гашек курильщика.
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Алекс Кадет
болезнь Байдена передалась Гашеку
политика дело неблагодарное
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Deathspell Omega
Как писал другой Гашек и несколько его перефразируя:
"Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться — через несколько десятилетий он попадёт в Федерацию хоккея Чехии или в чешский Парламент."
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Сергей Галынский
Дибил какой-то
Не хочешь,не смотри
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Кеша
Читаю комментарии и понимаю , что хрен вы сломите русских(читай россиян) . Все как один встанут на защиту страны : больные , слепые , хромые . И все кто уехал вернутся и встанут в строй .
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Hola Hola
Зря он все-таки нормальный шлем не носил.
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snake919
Лицемер , конченный.
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Федор Петров
Поражение в Нагано становится всё более досадным.
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Кеша
Ответ Romano de Roma
Вот это и есть чистая русофобия - ненавидеть всех русских без разбора. Что-ж, чехи тоже не заслуживают нашей любви, ибо и в 1 мировую войну и во вторую участвовали в нападении на нас. При этом мне никогда не придёт в голову - дискриминировать всех чехов.
Это Вы мягко сказали . Они еще на заводе шкода делали танки для вермахта на потоке . А сколько тысяч тонн сделали боеприпасов , которыми уничтожали наши города уже никто не подсчитает.
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кракадил
болезнь прогрессирует.
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leon74
Идиот, спорт вне политики.
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Alex1104
Уже "враги". Психиатрам пора озаботиться, а то мало ли, в окно сиганёт...
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Джа-Джа Бинкс
Ответ Фрэнк Канистра
судя по комментариям в твиттере от местных - все его поддерживают. Не уверен что можно судить по этому о настроении во всей стране, но как есть.
По комментариям в твиттере вообще лучше ни о чем не судить.
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Тихий летун
Хашек(
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LeicesterCity
Интересно, А бабло , которое в спартаке заработал, сможет он вернуть)))))
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Кеша
Когда деньги в России получал за свою унылую игру , наверное , в задницу целовал «агрессора»
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Romano de Roma
Вот это и есть чистая русофобия - ненавидеть всех русских без разбора. Что-ж, чехи тоже не заслуживают нашей любви, ибо и в 1 мировую войну и во вторую участвовали в нападении на нас.
При этом мне никогда не придёт в голову - дискриминировать всех чехов.
+1
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ChefJhonnyMorgan
Пора врачей вызывать уже
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Кот Егрис
Гашек собрался в главные редакторы спортса )))
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Александр Невский
Враги Европы и чехии украинцы .
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RED_WINGS
Ответ sdzrghx
как спортсмен был неплох, а по жизни дурак дураком... вот и всё, что можно сказать про гашека...
не дурак он, а политик, просто рвётся к власти
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dimitrii36
сия трансляция у соседей хорошо зашла, а если бы не перебои с электричеством, то просмотры возросли
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