Гашек осудил трансляцию боя Федора в Чехии: «Нам нужны такие законы, которые защищают нас»
Доминик Гашек отреагировал на показ турнира Bellator 290 в Чехии.
Гашек – бывший вратарь ряда клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 1998 года.
В главном событии вечера дрался российский тяжеловес Федор Емельяненко, проигравший Райану Бейдеру в бою за титул в тяжелом весе.
«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и рекламирует боевые действия. Но еще дальше пошли в «Новаспорт», показавших бой Федора Емельяненко.
Нам нужны такие законы, которые защищают нас и наших союзников, а не наших врагов», – написал бывший хоккейный вратарь в соцсетях.
Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»
политика дело неблагодарное
"Его глупость была настолько ослепительна, что были все основания надеяться — через несколько десятилетий он попадёт в Федерацию хоккея Чехии или в чешский Парламент."
Не хочешь,не смотри
При этом мне никогда не придёт в голову - дискриминировать всех чехов.