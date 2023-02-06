Гашек осудил трансляцию боя Федора в Чехии: «Нам нужны такие законы, которые защищают нас»

Доминик Гашек отреагировал на показ турнира 290 в Чехии.

Гашек – бывший вратарь ряда клубов НХЛ, двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 1998 года.

В главном событии вечера дрался российский тяжеловес , проигравший в бою за титул в тяжелом весе.

«Вещание НХЛ с гражданами России не только отвратительно, но и рекламирует боевые действия. Но еще дальше пошли в «Новаспорт», показавших бой Федора Емельяненко.

Нам нужны такие законы, которые защищают нас и наших союзников, а не наших врагов», – написал бывший хоккейный вратарь в соцсетях.

Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»