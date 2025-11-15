Кравец о 4:0: «Вдвойне почетно обыграть «Локомотив», ранее не уступавший дома. При выполнении задания на 100% и самоотдаче на 200% «Барыс» может победить любого соперника»

Кравец о победе «Барыса»: почетно обыграть «Локомотив», ранее не уступавший дома.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о гостевой победе над «Локомотивом» (4:0) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Настрой перед матчем был на то, что надо первым идти в борьбу и не проигрывать в скорости. Сегодня у нас присутствовали и терпение, и желание, и характер, и выигрыш единоборств, и везение. Это очень хорошая победа. Вдвойне почетно обыграть «Локомотив», который дома ранее не уступал.

При выполнении тренерского задания на 100 процентов и самоотдаче со стороны хоккеистов на 200 процентов мы можем победить любого соперника. В дальнейшем надо отталкиваться от той игры, которую наша команда показала сегодня», – сказал Кравец.