«Локомотив» впервые в сезоне проиграл дома – 0:4 от «Барыса». У команды Кравеца первая выездная победа

«Барыс» одержал первую выездную победу в сезоне.

«Барыс» обыграл «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ со счетом 4:0. Встреча прошла в Ярославле.

Это первая гостевая победа казахстанского клуба в текущем сезоне, а для ярославцев это первое домашнее поражение в сезоне.

«Локомотив» потерпел второе поражение в трех последних матчах – было поражение от «Торпедо» (1:2) и победа над «Спартаком» (6:3).

Команда Михаила Кравеца (23 очка в 27 играх) занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, «Локомотив» лидирует на Западе (38 очков в 26 играх).