Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Сент-Луис Миннесота Матч звезд НХЛ Гэри Беттмэн Александр Овечкин Доминик Гашек НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Никита Кучеров Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин Кирилл Капризов Андрей Свечников Хоккей

Гэри Беттмэн не согласился с высказываниями Доминика Гашека.

Комиссионер НХЛ высказался относительно того, что бывший вратарь сборной Чехии регулярно выступает с критикой в адрес российских хоккеистов, играющих в лиге. В частности, Гашек выразил недовольство, что 9 россиян сыграли в последнем Матче звезд НХЛ.

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение.

Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», – передает Ilta-Sanomat слова Беттмэна.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

«Готов взять Гашека на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Его мнение быстро изменится». Андрей Коваленко о высказываниях экс-вратаря

27 комментариев

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marsover
Ответ Jon Snow
Русофобия - признак интеллекта
Если бы это было так, то глядишь и Украина бы сейчас без света не сидела.
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Тёма Голубицкий
I can support Russian players!
Why
Because I’m Batman. Almost.
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Spit@ma
Да все в порядке с Бэттменом. Никто не хочет потерять топовых россиян. Он, конечно, тот еще засра***, но дело свое знает четко.

Я понятия не имею, какое у него мнение на самом деле. Да и какая к черту разница. Ситуации с Проворовым и всеми этими маргинальными (все же) призывами выгнать русских из НХЛ - четко показывают его бизнес-интересы.

Я вам вот что скажу - пусть он лучше будет так думать по объективным требованиями бизнеса и финансов, нежели быть сторонником русского хоккея. Время показывает - так надежнее...
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Павел Фёдоров
А чего никто про Робина не пошутил😟
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Фрэнк Канистра
Ответ Gornostaev
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених. Здесь холодный расчет, не более того...
при этом до него просто пока не дотянулись вот и все. вся принципиальность и расчет улетучивается быстро, как показывает практика, когда начинается давление государственной машины. за примером далеко ходить не нужно - как дружно сбежали некоторые западные компании из РФ, как перестали работать с россией западные интернет-магазины. потеря рынка колоссальная, убытки катастрофические, но давления никто не выдерживает.
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Evgueniy
Гашек, смотри не прыгни из окна "русские танки!". А то бывало такое)
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Jon Snow
Ответ Мыкола
гашек - обычный тупой и поехавший бошкой русофоб. А НХЛ - это бабки)))
Русофобия - признак интеллекта
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Александр Володин
Похоже Гашек всё таки балуется...
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IStranger
Ответ Gornostaev
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених. Здесь холодный расчет, не более того...
Поэтому он и управляет лучшей хоккейной лигой мира, все логично.
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IStranger
Ответ Cbj Fan
В Чехии сейчас весело. Выборы президента под сомнением. Новым президентом является ген. Петр Павел, который был во время ЧССР в разведке, причем в части, где ее работники должны быть согласованы с то ли КГБ, то ли ГРУ, уже не помню. После переворота с него большой антикоммунист, работал в структурах НАТО. Поддерживают его и те, которые критикуют коммунистов и прочее. Это если так коротко. Поэтому я не удивлена, Гашек из той же категории. И будьте уверены, что если бы ситуация поменялась, он будет между первыми, который бы перевернул пальто.
Ну на выборах Бабиш сам себя закопал на дебатах. И даже в этом случае отрыв не сильно большой у Павла по итогам. И картина как и с выборами, когда Земан победил - Прага и крупные города - против него, деревня - за. И вообще, последний нормальный у них был Клаус) И про ситуацию согласен, Гашек просто решил по быстрому набрать вес в политике с помощью подобной риторики.
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romkaschilov
бэтмен против джокера. готэм будет спасен и сыт
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Геннадий Тимченко
Ответ Gornostaev
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених. Здесь холодный расчет, не более того...
ну как бы если кто из них примется публично топить за CΒΟ или про свой PutinTeam, то быстро поедет на родину невзирая на регалии. и хоккеисты далеко не дураки, всё это понимают и молчат в тряпочку (те, кто в душе всё же за CΒΟ)
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Cbj Fan
Ответ IStranger
Да он такой же "русофоб", как Соловьев - "патриот". Чел решил политкарьеру сделать, а при нынешней власти в Чехии проще всего это сделать спуская всех собак на россиян. Большинство самих чехов, однако, ржут над ним и пишут каменты схожие с местными. Особенно ему сезон в "Спартаке" припоминают, ведь тогда получать "грязные русские деньги" ему было ок.
В Чехии сейчас весело. Выборы президента под сомнением. Новым президентом является ген. Петр Павел, который был во время ЧССР в разведке, причем в части, где ее работники должны быть согласованы с то ли КГБ, то ли ГРУ, уже не помню. После переворота с него большой антикоммунист, работал в структурах НАТО. Поддерживают его и те, которые критикуют коммунистов и прочее. Это если так коротко. Поэтому я не удивлена, Гашек из той же категории. И будьте уверены, что если бы ситуация поменялась, он будет между первыми, который бы перевернул пальто.
+2
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Afinogenov
Ответ Мыкола
Да. Есть вероятность, что он специально тему русофобии использует для построения политической карьеры. Это ещё хуже
Наверное, это реальность.
На Украине только на этом и делают себе карьеру депутаты и прочие политики.
Но этот тренд не они придумали, они могут под него лишь подстроиться.

Посмотри на это в контексте предстоящей Олимпиады.
Это пол года назад было достаточно быть просто русофобом. Сейчас же все эти "герои" воспринимаются иначе - повестка сменилась.

Поэтому Гашек просто "хайпует на теме".
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Михаил Максаков
Ответ Alex1104
А Гашек принципиальный? Просто ломит в политику, рассчитывая на определенный электорат и на внимание всяческих еврокомиссаров
Рассчитывает на кастрюльный электорат?))
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ChefJhonnyMorgan
Адекватный мужик
+4
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Рейтинг
Ну Беттмен же не может в открытую сказать, что Гашек - мудак.
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Alex1104
Ответ Gornostaev
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених. Здесь холодный расчет, не более того...
А Гашек принципиальный? Просто ломит в политику, рассчитывая на определенный электорат и на внимание всяческих еврокомиссаров
+1
-1
0
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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Просто у Гашека фляга свистит.
+4
-5
-1
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Мыкола
Ответ IStranger
Да он такой же "русофоб", как Соловьев - "патриот". Чел решил политкарьеру сделать, а при нынешней власти в Чехии проще всего это сделать спуская всех собак на россиян. Большинство самих чехов, однако, ржут над ним и пишут каменты схожие с местными. Особенно ему сезон в "Спартаке" припоминают, ведь тогда получать "грязные русские деньги" ему было ок.
Да. Есть вероятность, что он специально тему русофобии использует для построения политической карьеры. Это ещё хуже
+6
-2
+4
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Максим Новиков
Ответ Gornostaev
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених. Здесь холодный расчет, не более того...
Таким и должен быть качественный управленец. Бизнес и деньги превыше всего
+15
-1
+14
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IStranger
Ответ Мыкола
гашек - обычный тупой и поехавший бошкой русофоб. А НХЛ - это бабки)))
Да он такой же "русофоб", как Соловьев - "патриот". Чел решил политкарьеру сделать, а при нынешней власти в Чехии проще всего это сделать спуская всех собак на россиян. Большинство самих чехов, однако, ржут над ним и пишут каменты схожие с местными. Особенно ему сезон в "Спартаке" припоминают, ведь тогда получать "грязные русские деньги" ему было ок.
+38
-5
+33
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Михаил Максаков
Доминатор мерзкий любитель нациков
+3
-5
-2
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Gornostaev
Ответ Максим Новиков
Бэттмен крутой управленец и просто нормальный мужик
Он беспринципный и расчетливый бизнесмен и менеджер, который четко понимает, что если Овечкин, Кучеров, Малкин, Капризов, Василевский, Шестеркин, Панарин, Свечников, Тарасенко и компания уедут, то НХЛ не исчезнет, конечно, но проиграет в очень и очень многих отношених.
Здесь холодный расчет, не более того...
+47
-4
+43
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Arty K.
Приложил чеха 😂 хорош!
+5
-4
+1
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