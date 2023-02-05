не согласился с высказываниями .

Комиссионер НХЛ высказался относительно того, что бывший вратарь сборной Чехии регулярно выступает с критикой в адрес российских хоккеистов, играющих в лиге. В частности, Гашек выразил недовольство, что 9 россиян сыграли в последнем Матче звезд НХЛ.

«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение.

Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», – передает Ilta-Sanomat слова Беттмэна.

Доминик Гашек: «Миллионы людей расстроены, что НХЛ, WTA и ATP допускают российских спортсменов»

«Готов взять Гашека на Донбасс, пусть послушает и другую сторону. Его мнение быстро изменится». Андрей Коваленко о высказываниях экс-вратаря