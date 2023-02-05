Беттмэн о том, что Гашек критикует россиян в НХЛ: «Я не согласен с ним. Не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа»
Гэри Беттмэн не согласился с высказываниями Доминика Гашека.
Комиссионер НХЛ высказался относительно того, что бывший вратарь сборной Чехии регулярно выступает с критикой в адрес российских хоккеистов, играющих в лиге. В частности, Гашек выразил недовольство, что 9 россиян сыграли в последнем Матче звезд НХЛ.
«Доминик Гашек активно критиковал в течение последнего года. Он имеет право на свое мнение.
Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», – передает Ilta-Sanomat слова Беттмэна.
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Я понятия не имею, какое у него мнение на самом деле. Да и какая к черту разница. Ситуации с Проворовым и всеми этими маргинальными (все же) призывами выгнать русских из НХЛ - четко показывают его бизнес-интересы.
Я вам вот что скажу - пусть он лучше будет так думать по объективным требованиями бизнеса и финансов, нежели быть сторонником русского хоккея. Время показывает - так надежнее...
На Украине только на этом и делают себе карьеру депутаты и прочие политики.
Но этот тренд не они придумали, они могут под него лишь подстроиться.
Посмотри на это в контексте предстоящей Олимпиады.
Это пол года назад было достаточно быть просто русофобом. Сейчас же все эти "герои" воспринимаются иначе - повестка сменилась.
Поэтому Гашек просто "хайпует на теме".
Здесь холодный расчет, не более того...