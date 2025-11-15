Гендиректор ФХР о Кубке Первого канала: «Был контакт со Словакией, еще несколько вариантов. Мы плохо сработали – они не приехали»

Гендиректор ФХР о Кубке Первого канала: контакт был, но Словакия не приехала.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал формат предстоящего Кубка Первого канала.

Турнир пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря. В нем сыграет сборная «Россия 25», а также национальные команды Беларуси и Казахстана.

«Мы в контакте со словаками, проговаривали еще несколько вариантов с КХЛ . Были связи личные, потому что мы с главой Федерации хоккея Словакии Мирославом Шатаном знакомы, мы переписываемся, переговариваемся. Были связи на уровне МИД и Минспорта. Так как они не приехали, значит, мы плохо сработали.

В прошлом году мы все – и ФХР , и КХЛ, и канал – надеялись, что сборная легионеров вызовет интерес. Но интерес был только к матчу сборной легионеров со сборной России. Остальные матчи... Некоторые эксперты написали, что, мол, команда легионеров играла спустя рукава, и это правда.

Плюс к этому КХЛ начала предъявлять определенные требования коммерческого характера, но мы могли бы это обсуждать, если бы было за что бороться. Если бы у нас была плюшка в виде высокого телевизионного рейтинга. Так как Первый канал сказал, что они нам неинтересны, соответственно, было принято такое решение.

Делать какую-то вторую сборную России – вопрос, всячески обсужденный со всех сторон. Когда играет сборная России со сборной России – это какой-то разрыв шаблона, получается когнитивный диссонанс у болельщиков. Поэтому решили сыграть в таком формате», – сказал Курбатов.

