  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин, Губерниев, Нурмагомедов, Кабаева, Галицкий, Дзюба, Тарасова, Барановская – в топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Лидирует Владимир Соловьев («Ромир»)
138

Овечкин, Губерниев, Нурмагомедов, Кабаева, Галицкий, Дзюба, Тарасова, Барановская – в топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Лидирует Владимир Соловьев («Ромир»)

Александр Овечкин пользуется наибольшим доверием у россиян среди спортсменов.

Исследовательский холдинг «Ромир» составил топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян по итогам осенних месяцев 2025 года. 

Первые пять строчек рейтинга заняли телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский и шоумен Павел Воля соответственно. 

Среди лиц, имеющих отношение к спорту, в списке представлены: хоккеист Александр Овечкин (15-е место), комментатор Дмитрий Губерниев (20), бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (48), двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева (53), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева (61), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий (62), футболист Артем Дзюба (72), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (77), олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (81), бывший боец ММА Федор Емельяненко (90) и телеведущая, бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская (92). 

«Ежеквартальное измерение производится на базе лонгитюдной системы «Ромир», объединяющей 15 тысяч домохозяйств и 40 тысяч респондентов, репрезентативно представленных по всей России.

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов)», – так «Ромир» описывает методологию исследования.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: РОМИР
logoАртем Дзюба
Никита Михалков
logoФедор Емельяненко
logoСергей Галицкий
logoЛяйсан Утяшева
logoАкрон
logoКонстантин Хабенский
logoВладимир Соловьев
logoАлина Кабаева
logoВашингтон
Павел Воля
кино
logoРоман Костомаров
logoНХЛ
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoТатьяна Тарасова
logoХабиб Нурмагомедов
logoАлександр Овечкин
Юлия Барановская
logoДмитрий Губерниев
logoКраснодар
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Овечкин забил 902-й гол в НХЛ. С учетом плей-офф – 979-й, до рекорда Гретцки – 37 шайб
23 минуты назадВидео
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси» по буллитам, «Тампа» обыграла «Флориду», «Эдмонтон» одолел «Каролину», «Даллас» забил 5 голов «Филадельфии»
26 минут назад
Мичков без очков против «Далласа»: 5 бросков, 2 потери и «минус 2» за 14:35. У него 4+5 в 18 играх в сезоне
37 минут назад
Дорофеев сделал 2 ассиста в матче с «Сент-Луисом» – до этого в сезоне был только 1. У форварда «Вегаса» 10+3 в 17 играх
сегодня, 05:22Видео
КХЛ. «Амур» примет «Адмирал», «Трактор» против «Автомобилиста», «Авангард» в гостях у «Торпедо», СКА сыграет с «Металлургом»
сегодня, 05:10
Воронков забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Рейнджерс». У него 14 очков и «+8» в 18 играх
сегодня, 04:46Видео
Панарин сделал передачу в матче с «Коламбусом». У него 10 очков в последних 5 играх
сегодня, 04:34
Задоров подрался со Страблом на 4-й секунде матча «Бостона» и «Монреаля» – нанес больше ударов и сбил шлем с оппонента. У него 40 минут штрафа в 20 играх в сезоне
сегодня, 03:46Видео
Грицюк забил 4-й гол в сезоне в матче с «Вашингтоном». У него 9 очков в 18 играх
сегодня, 03:22Видео
Овечкин против «Нью-Джерси»: 5-й гол в сезоне, голевой пас Макмайклу, 3 броска и 4 хита за 15:43. У него 14 очков в 18 играх
сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон трижды забил «Филадельфии» – 3-й матч подряд с 3 очками. У форварда «Далласа» 23 балла в 19 играх
8 минут назад
«Даллас» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 22:8. Команда Галуцена идет на 2-м месте на Западе и на 3-м в общей таблице НХЛ
25 минут назад
«Торонто» проиграл 5 матчей подряд. Команда Беруби опустилась на 15-е место на Востоке
49 минут назад
Марченко продлил серию игр с очками до 11 (3+10 на отрезке), рекорд «Коламбуса» – 13. Форвард сделал передачу и забил в серии буллитов в матче с «Рейнджерс»
сегодня, 04:58
Шестеркин отразил 24 из 25 бросков «Коламбуса», выиграл серию буллитов и стал 1-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 15 играх в сезоне (91,2% сэйвов, КН 2,39)
сегодня, 04:22
Хуснутдинов забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Монреалем» и выиграл 4 из 5 вбрасываний. У него 6 очков в 15 играх
сегодня, 03:58Видео
Прокатитесь по карьере Ови и выиграйте джерси или шайбу с его автографом
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Ванкувер» и Кемпф подписали контракт на год и 1,1 млн долларов. Ранее форвард расторг соглашение с «Торонто», где получал 2,4 млн за сезон
сегодня, 03:34
Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой». Поражение – 5-е в сезоне при 8 победах
сегодня, 01:42
Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх
сегодня, 01:18