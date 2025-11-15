Овечкин, Губерниев, Нурмагомедов, Кабаева, Галицкий, Дзюба, Тарасова, Барановская – в топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян. Лидирует Владимир Соловьев («Ромир»)

Александр Овечкин пользуется наибольшим доверием у россиян среди спортсменов.

Исследовательский холдинг «Ромир» составил топ-100 лидеров мнений по доверию среди россиян по итогам осенних месяцев 2025 года.

Первые пять строчек рейтинга заняли телеведущий Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, телеведущий Андрей Малахов, актер Константин Хабенский и шоумен Павел Воля соответственно.

Среди лиц, имеющих отношение к спорту, в списке представлены: хоккеист Александр Овечкин (15-е место), комментатор Дмитрий Губерниев (20), бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов (48), двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева (53), олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева (61), владелец «Краснодара» Сергей Галицкий (62), футболист Артем Дзюба (72), тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова (77), олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров (81), бывший боец ММА Федор Емельяненко (90) и телеведущая, бывшая жена Андрея Аршавина Юлия Барановская (92).

«Ежеквартальное измерение производится на базе лонгитюдной системы «Ромир», объединяющей 15 тысяч домохозяйств и 40 тысяч респондентов, репрезентативно представленных по всей России.

Россияне старше 14 лет ответили на вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите 7 человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего». По результатам замера составлен рейтинг доверия публичным личностям России (за исключением иностранных агентов)», – так «Ромир» описывает методологию исследования.