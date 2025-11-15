Кузнецов отправился с «Металлургом» на выездную серию матчей против СКА, «Трактора» и «Автомобилиста»
Евгений Кузнецов полетел с «Металлургом» на серию гостевых игр.
Нападающий Евгений Кузнецов вошел в состав «Металлурга» на выездную серию.
Магнитогорский клуб проведет в гостях три ближайших встречи: 16 ноября против СКА в Санкт-Петербурге, 18 ноября против «Трактора» в Челябинске и 20 ноября против «Автомобилиста» в Екатеринбурге.
В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ на счету 33-летнего форварда 6 (0+6) очков в 9 матчах.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Металлурга»
