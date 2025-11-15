Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхаем». Алексей доиграл встречу до конца

Вратарю «Сочи» Алексею Щетилину выбили зуб в матче с «Шанхаем» .

Вратарь «Сочи » Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс » (4:2).

24-летний голкипер не стал просить замену и доиграл встречу до конца.

Фото: t.me/sochihc/24367