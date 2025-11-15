Вратарь «Сочи» Щетилин лишился зуба, отражая бросок в матче с «Шанхаем». Алексей доиграл встречу до конца
Вратарь «Сочи» Алексей Щетилин потерял зуб, отражая один из бросков в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» (4:2).
24-летний голкипер не стал просить замену и доиграл встречу до конца.
Фото: t.me/sochihc/24367
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Сочи.Огонь.»
