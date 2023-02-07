Сушинский о словах Слуцкого: «В смысле хоккей – локальная история? Пусть посчитает, сколько раз сборная становилась чемпионом мира, победителем ОИ»
Максим Сушинский прокомментировал слова Леонида Слуцкого про хоккей.
– Как вы относитесь к мнению Леонида Слуцкого, что «хоккей – локальная история, футбол – глобальная»?
– В смысле хоккей – локальная история? Пусть Слуцкий посчитает, сколько раз хоккейная сборная становилась чемпионом мира, победителем Олимпиады.
– Также Слуцкий заявил, что хоккеистов не узнают из-за шлемов, из-за отсутствия приближения: «В жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают».
– Меня узнают до сих пор. Шлем никогда не мешал узнавать человека. Наоборот, я считаю, что хоккеисты находятся ближе к зрителю. На наших стадионах вначале идут беговые дорожки, а потом уже футбольное поле, поэтому игрока вообще невидно с трибун. Поэтому я с ним полностью не согласен, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.
Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»
А СССР был союзным государством из 15! государств. Как-то глупо и подло присваивать себе их достижения.
нашли кого спрашивать.
Локальная это когда 7 стран бабки вкладывают в вид спорта.
А глобальная, когда большая часть земного шара увлечена видом спорта, вкладываютсяд еньги.
Из хоккеистов пожалуй только Овечкина узнали бы. В хоккейных городах еще Малкина. Но они хотя бы свою известность делом приобрели, а выше названные футболисты какой-то глупостью.
Про эпические домашние ЧМ-2000 и ОИ-2014 лучше не вспоминать
шахиматЪ сушинский...