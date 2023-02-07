Сушинский о словах Слуцкого: «В смысле хоккей – локальная история? Пусть посчитает, сколько раз сборная становилась чемпионом мира, победителем ОИ»

Максим Сушинский прокомментировал слова Леонида Слуцкого про хоккей.

– Как вы относитесь к мнению Леонида Слуцкого, что «хоккей – локальная история, футбол – глобальная»?

– В смысле хоккей – локальная история? Пусть Слуцкий посчитает, сколько раз хоккейная сборная становилась чемпионом мира, победителем Олимпиады.

– Также Слуцкий заявил, что хоккеистов не узнают из-за шлемов, из-за отсутствия приближения: «В жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают».

– Меня узнают до сих пор. Шлем никогда не мешал узнавать человека. Наоборот, я считаю, что хоккеисты находятся ближе к зрителю. На наших стадионах вначале идут беговые дорожки, а потом уже футбольное поле, поэтому игрока вообще невидно с трибун. Поэтому я с ним полностью не согласен, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.

Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»