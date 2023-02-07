Сушинский о словах Слуцкого: «В смысле хоккей – локальная история? Пусть посчитает, сколько раз сборная становилась чемпионом мира, победителем ОИ»

Теги Леонид Слуцкий Сборная России по хоккею Максим Сушинский ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Максим Сушинский прокомментировал слова Леонида Слуцкого про хоккей.

– Как вы относитесь к мнению Леонида Слуцкого, что «хоккей – локальная история, футбол – глобальная»?

– В смысле хоккей – локальная история? Пусть Слуцкий посчитает, сколько раз хоккейная сборная становилась чемпионом мира, победителем Олимпиады.

– Также Слуцкий заявил, что хоккеистов не узнают из-за шлемов, из-за отсутствия приближения: «В жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают».

– Меня узнают до сих пор. Шлем никогда не мешал узнавать человека. Наоборот, я считаю, что хоккеисты находятся ближе к зрителю. На наших стадионах вначале идут беговые дорожки, а потом уже футбольное поле, поэтому игрока вообще невидно с трибун. Поэтому я с ним полностью не согласен, – сказал бывший нападающий сборной России по хоккею.

Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»

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27 комментариев

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BeastI666I
о ком говорит Сушинский?! Сколько раз РФ становилась чемпионом мира и ОИ?! Ну, сколько?!

А СССР был союзным государством из 15! государств. Как-то глупо и подло присваивать себе их достижения.
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BeastI666I
Ответ TaR
Сущинского я кстати сразу хорошо внешне запомнил) Потому что на соседа-алкашика был похож😂😂😂
или на Шнурова... короче на алкаша
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BeastI666I
было у отца три сына: двое умных, а тертий спортсмен )))
нашли кого спрашивать.
Локальная это когда 7 стран бабки вкладывают в вид спорта.
А глобальная, когда большая часть земного шара увлечена видом спорта, вкладываютсяд еньги.
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Великий Алонсо
Ответ Алексей Тарлыков
Так Слуцкий вроде не про достижения говорил, а имел в виду известность. Из хоккеистов медийный только Овечкин
Ковальчук, Малкин, Овечкин. Скорее так
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a2wai
48 лет, разума нет...
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banchik1
Ответ Aleksandr Danilov
Сколько раз мы становились чемпионами в волейболе? Но ни одного волейболисты, кроме может Гамовой, на улице никогда не узнают. Причём тут медали вообще?
А Спирю? Кафельников его уж точно узнает!
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Кеша
Может двум джентельменам стоит позвонить друг другу и выяснить кто и что имел ввиду . Номер телефона, я думаю, быстро найдутся .
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Balt
Ответ Алексей Тарлыков
Так Слуцкий вроде не про достижения говорил, а имел в виду известность. Из хоккеистов медийный только Овечкин
Ну и Ковальчука тоже многие знают. Тоже светился не меньше Овечкина. Из более ранних - Ларионов, Фетисов, Каспарайтис и конечно же Бэкс в плане медийности от российского хоккея Паша Буре.
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Spaten
Слуцкий из старых запасов что-то принял перед интервью, со всеми поссорился))
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Balt
Какие нафиг беговые дорожки? В РПЛ только у 1 команды стадион с дорожками! У Факела. И то там своих игроков знают, и игроков других команд узнать тоже не проблема. Человек нифига сам уважения и любознательности по поводу футбола не проявляет и ещё что-то возмущается. Что за мудацкое поведение?
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Dima Maznev
В смысле синхронное плавание локальная история? Посмотрите сколько медалей с ЧМ и ОИ!
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Millencolin
Ответ memphis
Нужно сказать, что именно из росфутболистов наш простой народ кроме Дзюбы на улице мало кого узнает. Может быть еще Кокорина и Мамаева, и понятно из-за каких "достижений". Из хоккеистов пожалуй только Овечкина узнали бы. В хоккейных городах еще Малкина. Но они хотя бы свою известность делом приобрели, а выше названные футболисты какой-то глупостью.
Акинфеев: Ну да, ну да, пошел я нахер...
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poolshh
Пусть лучше посчитает количество болельщиков, посетивших матчи там и там лет за 5.
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memphis
Нужно сказать, что именно из росфутболистов наш простой народ кроме Дзюбы на улице мало кого узнает. Может быть еще Кокорина и Мамаева, и понятно из-за каких "достижений".
Из хоккеистов пожалуй только Овечкина узнали бы. В хоккейных городах еще Малкина. Но они хотя бы свою известность делом приобрели, а выше названные футболисты какой-то глупостью.
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Udokan
Хоккей локальная история - это очевидная глупость слуцкого. На счет узнают не узнают - зависит конечно от шлема - еще одна глупость от слуцкого. люди начинаю говорит о глупце - как он заслуживает. -об той чуши которую он несет - видимо потому что люди - не ожили узнать насколько слуцкий - прямо скажем - недоразвитый. Это хорошо что начали одергивать глупых людей - они того заслуживают - чтобы задуматься и может быть изменится.
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ой, помню Канадцы как то дрим тим свой привезли. То ли на ЧМ, то ли на Олимпиаду. Разделали тогда наших под орех. Без сильнейшей Канады наши заслуги так себе
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TaR
Ответ Адепт Суперлиги
Скажите Сушинскому, что если его узнает дома жена и консьержка в парадной, это не значит, что он звезда)
Сущинского я кстати сразу хорошо внешне запомнил) Потому что на соседа-алкашика был похож😂😂😂
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Aleksandr Danilov
Сколько раз мы становились чемпионами в волейболе? Но ни одного волейболисты, кроме может Гамовой, на улице никогда не узнают. Причём тут медали вообще?
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Burel
Ответ Ковид 07.10.52
Конечно в хоккей играют 10 стран, а в футбол весь мир...но этого Сушинскому не понять....
когда играли все сильнейшие, наши недотёпы с клюшками брали титул последний раз в 1981 году. И это в спорте, где конкурируют 5 стран.
Про эпические домашние ЧМ-2000 и ОИ-2014 лучше не вспоминать
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Фут.Боль
На большинстве стадионов РПЛ давно нет беговых дорожек.
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ChefJhonnyMorgan
Сушинскому пора бы узнать значение слова "локальный"
+5
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catcher69
передайте сушинскому что зимние виды спорта очень локальны и если бы в них не играли амеры с канадцами то все бы крутилось вокруг 5-6 стран европы как в бенди...
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Сергей Орлов
Умственно хоккеисты от футболистов не сильно отличаются, конечно..
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Алексей Тарлыков
Так Слуцкий вроде не про достижения говорил, а имел в виду известность. Из хоккеистов медийный только Овечкин
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catcher69
а если посчитать сколько раз пичинёны мира по бенди ???!!!!!!!!!!!!
шахиматЪ сушинский...
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