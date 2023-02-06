Сушинский о потере Зыковым зубов: «Таких жесточайших травм лица я не видел никогда в жизни. Это реальный трэш. Судя по фото, их будто не было вовсе»

отреагировал на травму .

Напомним, нападающий остался без верхнего ряда зубов после силового приема Александра Радулова.

«Таких жесточайших травм лица я не видел никогда в жизни. Не знаю, как подобное в принципе случилось. Может, у Зыкова уже качались зубы или слабо держались. Это реальный трэш. Судя по фотографии, их будто не было вовсе.

Мне самому максимум за раз выбивали два зуба. И то это произошло еще в детстве, когда я отдал свою маску вратарю. Ну и прилетело. Больше подобного не повторялось, хотя до конца карьеры играл всегда без капы и маски», – сказал бывший президент «Авангарда».

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб