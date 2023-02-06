Сушинский о потере Зыковым зубов: «Таких жесточайших травм лица я не видел никогда в жизни. Это реальный трэш. Судя по фото, их будто не было вовсе»
Максим Сушинский отреагировал на травму Валентина Зыкова.
Напомним, нападающий СКА остался без верхнего ряда зубов после силового приема Александра Радулова.
«Таких жесточайших травм лица я не видел никогда в жизни. Не знаю, как подобное в принципе случилось. Может, у Зыкова уже качались зубы или слабо держались. Это реальный трэш. Судя по фотографии, их будто не было вовсе.
Мне самому максимум за раз выбивали два зуба. И то это произошло еще в детстве, когда я отдал свою маску вратарю. Ну и прилетело. Больше подобного не повторялось, хотя до конца карьеры играл всегда без капы и маски», – сказал бывший президент «Авангарда».
😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб
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