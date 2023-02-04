Колыванов о словах Сушинского про плей-офф в РПЛ: «В хоккее могут проводить по 80 матчей за сезон. В футболе усталость накапливается быстрее»

Игорь Колыванов прокомментировал слова Максима Сушинского о футболе.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею сообщил, что считает футбол бесполезной игрой из-за отсутствия плей-офф.

«Вполне возможно, если у нас сделают плей-офф, станет более интересно играть финальную часть. Но как это все будет выглядеть? Непонятно.

В хоккее могут проводиться по 80 матчей за сезон. У нас тяжело играть на второй, как они играют, а иногда и на следующий день, все-таки график другой. Усталость накапливается быстрее, чем у них.

И под конец уже будет тяжело. Провести целый регулярный чемпионат, а потом еще играть плей-офф, наверное, даже нереально. Или играть в один круг, но это тоже не дело. В хоккее все немного другое», – сказал бывший футболист сборной России.

Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»