Колыванов о словах Сушинского про плей-офф в РПЛ: «В хоккее могут проводить по 80 матчей за сезон. В футболе усталость накапливается быстрее»

Теги Максим Сушинский премьер-лига Россия Игорь Колыванов КХЛ Хоккей

Игорь Колыванов прокомментировал слова Максима Сушинского о футболе.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею сообщил, что считает футбол бесполезной игрой из-за отсутствия плей-офф.

«Вполне возможно, если у нас сделают плей-офф, станет более интересно играть финальную часть. Но как это все будет выглядеть? Непонятно.

В хоккее могут проводиться по 80 матчей за сезон. У нас тяжело играть на второй, как они играют, а иногда и на следующий день, все-таки график другой. Усталость накапливается быстрее, чем у них.

И под конец уже будет тяжело. Провести целый регулярный чемпионат, а потом еще играть плей-офф, наверное, даже нереально. Или играть в один круг, но это тоже не дело. В хоккее все немного другое», – сказал бывший футболист сборной России.

Максим Сушинский: «Футбол – бесполезная игра. Плей-офф нет, а там все самое интересное. Гладкий чемпионат – это каменный век!»

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6 комментариев

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mad butcher
Ответ Roman_ello
Возможно, ты прав. Но у них игры каждый день или каждые 2 дня. Не помню. Да и травмы там посерьезнее, мне кажется. Не?
Кажется. Игры как правило через день или два. Футбол по статистике - один из самых травмоопасных видов спорта.
Как не удивительно, но травмоопаснее ММА и Бокса.
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Hong Kil
Ответ Roman_ello
Возможно, ты прав. Но у них игры каждый день или каждые 2 дня. Не помню. Да и травмы там посерьезнее, мне кажется. Не?
Ну какие там травмы, зубы выбитые, да и то только у пижонов.
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Gonzo754
Странно сравнивать футбол с хоккеем, где нагрузки в разы меньше. Постоянные смены составов, частые остановки, короткие периоды. Главный посыл Сушинского был о зрелищности, но тут вообще без вариантов, так как шайбы не видно на трибунах. Поэтому дерутся, поэтому делают такие вот заявления, чтобы привлечь внимание. И вообще, почему фан-уйди для хоккея не вводят? А если введут, кому будет нужен тот хоккей?
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Roman_ello
Ответ Hong Kil
Ну да, 5-6 минут за матч откататься, а все остальное время на скамеечке сидеть. Так можно по 180 матчей проводить.
Возможно, ты прав. Но у них игры каждый день или каждые 2 дня. Не помню. Да и травмы там посерьезнее, мне кажется. Не?
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Hong Kil
Ну да, 5-6 минут за матч откататься, а все остальное время на скамеечке сидеть. Так можно по 180 матчей проводить.
+5
-1
+4
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Ыжык
Ну да, 90 минут ходить пешком это тяжело.
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