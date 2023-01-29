Сушинский о словах Ротенберга про НХЛ без россиян: «Ничего не рухнет. Не на одних русских туда ходят, незаменимых не бывает»

Максим Сушинский отреагировал на слова Романа Ротенберга о том, что без россиян в НХЛ все рухнет.

– Не согласен. Конечно, не рухнет. С чего оно должно рухнуть?

– Зрительский интерес, доходы.

– Ничего не рухнет: ни зрительский интерес, ни доходы. Не на одних русских туда ходят, поэтому хоккей же не умрет. Понятно, что тяжело заменить звезд, но, как у нас говорят, незаменимых не бывает. Там структура работает, поэтому ничего не рухнет.

– Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции?

– Это связано с бизнесом. Там бизнесмены сидят, а не политики. Они пытаются заработать. Просто «рухнет» – это, наверное, не то слово. Может на какое-то время упадут доходы, но и то я не уверен, что как-то значительно, – сказал бывший нападающий сборной России.