Сушинский о словах Ротенберга про НХЛ без россиян: «Ничего не рухнет. Не на одних русских туда ходят, незаменимых не бывает»

Теги ИИХФ Максим Сушинский бизнес НХЛ Роман Ротенберг деньги Хоккей

Максим Сушинский отреагировал на слова Романа Ротенберга о том, что без россиян в НХЛ все рухнет. 

– Не согласен. Конечно, не рухнет. С чего оно должно рухнуть?

– Зрительский интерес, доходы.

– Ничего не рухнет: ни зрительский интерес, ни доходы. Не на одних русских туда ходят, поэтому хоккей же не умрет. Понятно, что тяжело заменить звезд, но, как у нас говорят, незаменимых не бывает. Там структура работает, поэтому ничего не рухнет. 

– Почему НХЛ отстаивает российских хоккеистов, а Международная федерация хоккея применяет санкции?

– Это связано с бизнесом. Там бизнесмены сидят, а не политики. Они пытаются заработать. Просто «рухнет» – это, наверное, не то слово. Может на какое-то время упадут доходы, но и то я не уверен, что как-то значительно, – сказал бывший нападающий сборной России.

14 комментариев

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Карпесов
Даже Су-33, сыгравший в НХЛ один матч, понимает, что это самодостаточная организация.
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Ковид 07.10.52
Ответ Hola Hola
Думаю, не при чем здесь доходы. Просто никто не знает как безболезненно исключить россиян. Все игроки - это активы клубов. Многие команды сильно вложились в российских игроков, и естественно, у их хозяев возникнут вопросы, по какому праву их бизнес лишают активов, и как это будет компенсировано. И вряд ли у лиги есть простые ответы на эти вопросы.
А зачем их исключать, они, как представители страны, которые не поддерживают СВО, американцев устраивают. Вот кто-нибудь вякнет в поддержку и будет в кхл тухнуть...
+2
0
+2
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Ковид 07.10.52
Там бизнесмены сидят, а не политики..
Здорово он газовых управителей хоккеем подколол...
0
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R Kukhov
Максим адекват
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0
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петрович сектор1
Ответ Pax
Вратарей забыл
Возможно, но вратарь больше для эстетов. Обычному зрителю все таки больше по душе не вратарь
Уверен что в Рейнджерсе больше идут на Панарина и Зибанежада, чем на Шестеркина, а в той же Флориде на Баркова чем на Бобровского и тд
+1
-1
0
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Pax
Ответ петрович сектор1
Кучеров Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин вот пожалуй и все кто может представлять действительно интерес для зрителей. Все остальные обычное массовка, которых в НХЛ полно. В 50 бомбардиров шведов то по моему побольше.
Вратарей забыл
+2
0
+2
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петрович сектор1
Кучеров Овечкин, Панарин, Капризов, Малкин вот пожалуй и все кто может представлять действительно интерес для зрителей. Все остальные обычное массовка, которых в НХЛ полно.
В 50 бомбардиров шведов то по моему побольше.
+10
0
+10
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Hola Hola
Думаю, не при чем здесь доходы. Просто никто не знает как безболезненно исключить россиян. Все игроки - это активы клубов. Многие команды сильно вложились в российских игроков, и естественно, у их хозяев возникнут вопросы, по какому праву их бизнес лишают активов, и как это будет компенсировано. И вряд ли у лиги есть простые ответы на эти вопросы.
+5
-1
+4
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marvelous
Ответ Антон
Рома что-то забористое курит. Какая-то финская элитная ганжа.
Гидра скорее всего )
+7
0
+7
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Антон
Рома что-то забористое курит. Какая-то финская элитная ганжа.
+13
0
+13
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путин вовка
Реагировать на слова физрука может не стоит? Глядишь и говорить перестанет
+4
0
+4
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raspisanie77
Чётко, по делу, без тупой йоземариновщины.
+17
-1
+16
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карабашка
Хорошо хоть кто-то болванов на место ставит.
+27
0
+27
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cgwskfbrgv
Хоть кто-то вменяемый!) все по делу
+38
0
+38
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