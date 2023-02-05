Экс-врач сборной России о травме Зыкова: «Нужна сложная челюстно-лицевая операция. Зубы могли уйти со своих мест»

Бывший врач сборной России по хоккею высказался о травме форварда СКА Валентина Зыкова.

Игрок получил перелом лицевой кости в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (7:4) в результате столкновения с Александром Радуловым.

«Из-за того, что произошел перелом верхней челюсти, могли со своих мест уйти зубы. Скорее всего, там большое повреждение с трещинами – и крепление зубов ухудшилось. Но это мое предложение, снимки я не видел. Кость с одной стороны крепкая, но при этом хрупкая. У нее достаточно тонкие стенки, и если, как говорится, «хорошо попасть», то можно нанести тяжелую травму лицевой части головы.

Однозначно можно сказать, что тут будет оперативное вмешательство. Нужно полностью восстановить структуру, убрать все фрагменты. Это достаточно сложная челюстно-лицевая операция. Можно попытаться восстановить зубной ряд. Конечно, это уже будут решать челюстно-лицевые хирурги. Все будет зависеть от того, как сходит выраженный отек. Нужно будет пропить антибиотики чтобы воспаление ушло, и не развилась инфекция.

Наверняка доктора предприняли попытку оценить состояние головного мозга. Наверняка сделали КТ, чтобы исключить сотрясение мозга, оно зачастую сопутствует травмам лица. На фоне сотрясения процесс восстановления тоже замедлится.

Часто бывают повреждения нервов при таких травмах и могут быть проблемы. Было такое, что после перелома верхней челюсти у игрока очень долго восстанавливалось зрение. Был травмирован зрительный нерв и одним глазом он плохо видел.

Нюансов очень много, но после оперативного вмешательства уже можно будет говорить о сроках восстановления. Это может быть как два месяца, так и полгода», – сказал Александр Резепов.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб