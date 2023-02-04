Плющев о травме Зыкова: «Радулов ничего не нарушал. Он жестко встретил соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все»

Теги Ак Барс СКА травмы Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Валентин Зыков Хоккей

Владимир Плющев высказался о травме форварда СКА Валентина Зыкова.

Игрок получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

– Дисквалифицировать? Он, по-моему, даже удаление не получил. Если подходить формально к трактовке правил, то Радулов ничего не нарушал: руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жестко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все.

Поэтому, если трактовать как хоккейные правила, то он действительно ничего не нарушал. Ну а то, что произошло, это тот момент, когда игрок, получивший травму, в общем-то сам не сориентировался в том моменте, потому что голову надо держать повыше при столкновении с соперником.

– Этот эпизод не отразится на Зыкове в дальнейшем?

– Любой жесткой прием потрясает точно так же, когда боксер наносит крепкий удар. Хоккей – это контрактная игра и хоккеисты привыкают к таким жестким моментам. Не всегда они приводят к выбитым зубам, но видя улыбку Радулова, он тоже получал такие удары.

Я не думаю, что это настолько сильно отразится на хоккеисте, который свою профессию избрал. Тем более что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясет его, – сказал бывший главный тренер сборной России.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Да,несчастный случай,силовой по правилам.Здоровья Валентину.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий