Плющев о травме Зыкова: «Радулов ничего не нарушал. Он жестко встретил соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все»
Владимир Плющев высказался о травме форварда СКА Валентина Зыкова.
Игрок получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом» после столкновения с Александром Радуловым. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
– Дисквалифицировать? Он, по-моему, даже удаление не получил. Если подходить формально к трактовке правил, то Радулов ничего не нарушал: руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жестко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все.
Поэтому, если трактовать как хоккейные правила, то он действительно ничего не нарушал. Ну а то, что произошло, это тот момент, когда игрок, получивший травму, в общем-то сам не сориентировался в том моменте, потому что голову надо держать повыше при столкновении с соперником.
– Этот эпизод не отразится на Зыкове в дальнейшем?
– Любой жесткой прием потрясает точно так же, когда боксер наносит крепкий удар. Хоккей – это контрактная игра и хоккеисты привыкают к таким жестким моментам. Не всегда они приводят к выбитым зубам, но видя улыбку Радулова, он тоже получал такие удары.
Я не думаю, что это настолько сильно отразится на хоккеисте, который свою профессию избрал. Тем более что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясет его, – сказал бывший главный тренер сборной России.
😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб
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