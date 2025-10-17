Кофилд повторил рекорд «Монреаля» по голам в овертаймах матчей регулярки (10). Он сравнялся с Моренцом и Пачиоретти

Коул Кофилд повторил рекорд «Монреаля» по голам в овертаймах матчей регулярки.

Форвард «Монреаля » принес команде победу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (3:2 ОТ). Это был второй гол Кофилда в матче, его признали первой звездой.

24-летний американец сделал дубль с голом в овертайме во второй игре подряд. Сегодня он отличился на 59:40 (за 20 секунд до завершения третьего периода, 2:2) и 64:57 (за 3 секунды до завершения овертайма, 3:2).

На счету Кофилда стало 7 (5+2) очков в 5 играх в сезоне при полезности «+3».

Коул повторил клубный рекорд по числу голов в овертаймах в рамках регулярных чемпионатов (10). Он сравнялся с Хоуи Моренцом и Максом Пачиоретти .

Отметим, что во времена выступлений Моренца (1920-30-е) овертаймы в играх регулярных чемпионатов НХЛ продолжались по 10 минут и не прекращались после гола.