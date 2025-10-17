Ротенберг о матчах «России 25» в регионах: «Сборная – это вся страна, мы не можем играть в одном городе. Не имеем права думать только о себе. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей»
В декабре команда под руководством Ротенберга выступит на Кубке Первого канала в Новосибирске.
«Мы обязаны играть в регионах, у нас столько запросов. Болельщики из Новосибирска письмо прислали – 30 тысяч подписей поставили. Это и есть ответ на вопрос, почему мы не можем играть только в Москве и Санкт-Петербурге.
Мы не можем играть только в одном городе, при всем уважении ко всем. Мы должны играть по всей России. Сборная – это вся страна. Мы обязаны приезжать в разные города, что и делаем. Мы в Красноярске играли, в Омске, в Тольятти – стараемся играть везде. Мы не имеем права думать только о себе, мы должны думать обо всех жителях страны. Порадовать всех болельщиков, всех детей.
Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей. Когда мы приедем, привезем наших звезд, я уверен, что еще больше детей пойдут играть в хоккей.
Да, в Питере, Казани, Ярославле, Московской области сильные школы, и в то же время мы как федерация обязаны следить за всеми и в каждом уголке нашей страны развивать хоккей. В этом весь смысл», – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер «России 25».