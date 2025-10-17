  • Спортс
  • Шефер – 12-й защитник в истории НХЛ с результативной серией из 4+ игр со старта карьеры. Он самый молодой игрок в этом списке
0

Мэттью Шефер довел результативную серию до 4 матчей со старта карьеры.

18-летний защитник ассистировал Бо Хорвату при победной шайбе в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:2). 

Канадец набрал 4 (1+3) очка в 4 играх в лиге при полезности «минус 1» и среднем времени 21:53. 

Первый номер драфта НХЛ-2025 стал 12-м защитником в истории лиги, начавшим карьеру с результативной серии из 4 или более игр. 

Рекордом владеет Марек Жидлицки (2003/04, «Нэшвилл», серия из 6 игр).

Также в списке Харри Кэмерон (1917/18. «Торонто», 5), Хэп Дэй (1922/23, «Торонто», 5), Ларри Мерфи («Лос-Анджелес», 1980/81, 5), Кэйл Макар (2019/20, «Колорадо», 5), Тай Смит (2020/21, «Нью-Джерси», 5), Боб Войтович (1964/65, «Бостон», 4), Брэд Стюарт (1999/00, «Сан-Хосе», 4), Райан Уитни (2005/06, «Питтсбург», 4), Джейми Макбэйн (2009/10, «Каролина», 4) и Зак Веренски (2016/17, «Коламбус», 4). 

Отметим, что Шефер является самым молодым игроком в этой компании. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
