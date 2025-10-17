Малкин вышел на 29-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ. Он сравнялся с Лефлером – 1353 очка
Евгений Малкин вышел на 29-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ.
39-летний форвард «Питтсбурга» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелеса» (4:2).
На счету Малкина стало 1353 (515+838) очка в 1218 играх регулярки за карьеру. Он сравнялся по результативности с Ги Лефлером (560+793 за 1126 матчей).
28-е место занимает Брендан Шенахан – 1354 результативных действия за 1524 игры.
Малкин забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Лос-Анджелеса». У него 7 очков в 5 играх в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Quant Hockey
