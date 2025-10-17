Марнер не забил в первых 5 матчах за «Вегас» в НХЛ. У него 6 ассистов (из них 5 – в равных составах) и полезность «+6»

Митч Марнер не забил в первых 5 матчах за «Вегас» в НХЛ, но сделал 6 ассистов.

Форвард «Голден Найтс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Бостоном » (6:5).

В первом периоде канадец отправил Павла Дорофеева в результативный прорыв к воротам «Брюинс», а в начале третьего помог Вильяму Карлссону отличиться в большинстве (этот гол в итоге принес «рыцарям» победу).

В 5 матчах в текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 6 (0+6) очков при полезности «+6». Из 6 ассистов Марнера 5 пришлись на игру в равных составах и 1 – на большинство.

Напомним, что в межсезонье Марнер покинул «Торонто», где играл с начала карьеры. «Лифс» и «Вегас » провели сделку по схеме «sign and trade», в результате чего Митч стал игроком «Голден Найтс» с контрактом на 8 лет и 96 миллионов долларов (12 млн в год).