Ротенберг о травме Зыкова: «Выбыл наш петроградский пацан. У него серьезный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо»

сообщил, что получил перелом лицевой кости в матче с « ».

СКА обыграл казанцев (7:4) в матче Фонбет чемпионата . Эпизод произошел в первой же смене после стартового вбрасывания.

Нападающий питерцев и форвард «Ак Барса» столкнулись в средней зоне, после чего Зыков оказался на льду. Он лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Такие матчи идут кость-в-кость. Тяжелые моменты – в первой смене выбыл наш петроградский пацан Валя Зыков. У него серьезный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо. У нас много игроков выбыло до конца сезона.

Надо смотреть – это было умышленное нанесение травмы или нет. У нас профессиональные судьи, дисциплинарный департамент, который должен разбирать такие моменты.

В то же время каждый хоккеист должен помнить, что нельзя расслабляться даже на долю секунды, нужно держать удар, не опускать голову. Сейчас просто хочу пожелать скорейшего выздоровления Валентину Зыкову. Случившееся сплотило нашу команду, за счет этого сплочения мы вырвали победу. Посвящаем победу Валентину Зыкову», – сказал главный тренер СКА.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб