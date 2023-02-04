Ротенберг о травме Зыкова: «Выбыл наш петроградский пацан. У него серьезный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо»

Теги Ак Барс СКА травмы Александр Радулов КХЛ Роман Ротенберг Валентин Зыков Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что Валентин Зыков получил перелом лицевой кости в матче с «Ак Барсом». 

СКА обыграл казанцев (7:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Эпизод произошел в первой же смене после стартового вбрасывания.

Нападающий питерцев и форвард «Ак Барса» Александр Радулов столкнулись в средней зоне, после чего Зыков оказался на льду. Он лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Такие матчи идут кость-в-кость. Тяжелые моменты – в первой смене выбыл наш петроградский пацан Валя Зыков. У него серьезный перелом лицевой кости. Это не очень хорошо. У нас много игроков выбыло до конца сезона.

Надо смотреть – это было умышленное нанесение травмы или нет. У нас профессиональные судьи, дисциплинарный департамент, который должен разбирать такие моменты.

В то же время каждый хоккеист должен помнить, что нельзя расслабляться даже на долю секунды, нужно держать удар, не опускать голову. Сейчас просто хочу пожелать скорейшего выздоровления Валентину Зыкову. Случившееся сплотило нашу команду, за счет этого сплочения мы вырвали победу. Посвящаем победу Валентину Зыкову», – сказал главный тренер СКА. 

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

15 комментариев

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Рузалия Лакербая
Воронков играл в ПО со сломанной лицевой костью уже в следующем матче. Зыков выздоравливай
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FinishedBreakfast
Ответ Сидни Кросби 2
Он за шайбой тянулся,а Радулов за головой.
хоккей – контактный вид спорта, в которой в борьбе за шайбу допускается силовая борьба. вы еще американским футболистам предъявите, что они не за мячом бегут, а за принимающим
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Сидни Кросби 2
Ответ ALEKS66
Чистый силовой-Зыков зря голову опускал.
Он за шайбой тянулся,а Радулов за головой.
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Константин Марщанский
Зато силовой приём по правилам, только каким не понятно
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Aristofann
Ответ Александр Романов
То Ленинград вспомнит То Петроград Стыдно товарищи господа
Петроградка это район такой.
+2
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oberkorn
Ну хорошо хоть не ротенбург, хотя уже всего можно ожидать
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Александр Романов
То Ленинград вспомнит
То Петроград
Стыдно товарищи господа
+1
-1
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marshal .masha
Ответ Рахил Тагиев
Зыков может завершить карьеру. Зубы ему делать нужно в любом случае, а при повторном случае там уже ничего не восстановить. Или ходить с протезом съемным
В маске может играть
+1
0
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KRAN
Ответ Сергей Орлов
Петроградский 🤦‍♂️
Может он с Петроградского района?
+3
-3
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soleg76
А что не ленингадский?
+1
0
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Сергей Орлов
Петроградский 🤦‍♂️
+11
0
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Владислав Шамбазов
а как же Миллер?
без подарка остался?...
подарили и забрали)))
+2
-2
0
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Рахил Тагиев
Зыков может завершить карьеру. Зубы ему делать нужно в любом случае, а при повторном случае там уже ничего не восстановить. Или ходить с протезом съемным
0
-4
-4
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KRAN
Петроградский парень, и тот воспитанник ЦСКА.
+17
-1
+16
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ALEKS66
Чистый силовой-Зыков зря голову опускал.
+5
-3
+2
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