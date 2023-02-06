Канарейкин о травме Зыкова: «Многие хоккеисты не любят надевать капу, с ней им тяжело дышать. Чисто по-человечески остается только пожалеть Валентина»

объяснил, почему многие хоккеисты не любят надевать капу.

Заслуженный тренер России прокомментировал травму – нападающий остался без верхнего ряда зубов после силового приема Александра Радулова.

«Мы не знаем, играл Зыков с капой или без нее. Дело в том, что многие хоккеисты вообще не любят надевать капу. С ней во рту им тяжело дышать.

При этом ни один тренер не будет заставлять подопечных пользоваться ею. Это выбор каждого игрока. Каждый сам решает, хочет ли он страховать себя от повреждений челюсти. Чисто по-человечески остается только пожалеть Валентина», – сказал Канарейкин.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб