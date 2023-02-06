Канарейкин о травме Зыкова: «Многие хоккеисты не любят надевать капу, с ней им тяжело дышать. Чисто по-человечески остается только пожалеть Валентина»

Теги СКА Федор Канарейкин КХЛ Валентин Зыков Хоккей

Федор Канарейкин объяснил, почему многие хоккеисты не любят надевать капу. 

Заслуженный тренер России прокомментировал травму Валентина Зыкова – нападающий СКА остался без верхнего ряда зубов после силового приема Александра Радулова. 

«Мы не знаем, играл Зыков с капой или без нее. Дело в том, что многие хоккеисты вообще не любят надевать капу. С ней во рту им тяжело дышать.

При этом ни один тренер не будет заставлять подопечных пользоваться ею. Это выбор каждого игрока. Каждый сам решает, хочет ли он страховать себя от повреждений челюсти. Чисто по-человечески остается только пожалеть Валентина», – сказал Канарейкин. 

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Федор прав . Остаётся только сожалеть и сочувствовать . А как жить то время без зубов пока их не вставит , это вообще мучения жуткие .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Сидоров
А в боксе некоторые и в двусторонней капе работают (я в такой как-то боксировал и чуть не сдох за 3 раунда).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий