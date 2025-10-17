«Вегас» объявит о контракте с Хартом на 2 года и 1,8 млн долларов за сезон. Сейчас голкипер на пробном договоре (The Hockey Writers)

«Вегас» объявит о договоре с Картером Хартом на два года.

По информации The Hockey Writers, голкипер уже согласовал с клубом договор со средней годовой зарплатой 1,8 млн долларов. Сейчас он находится на просмотровом контракте.

Напомним, Харт не сможет участвовать в матчах до 1 декабря из-за отстранения по делу о сексуализированном насилии.

27-летний вратарь не играл с 20 января 2024 года. Всего на его счету 227 игр в регулярных чемпионатах НХЛ за «Филадельфию », он отражал 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,94.

Харт продолжит карьеру в «Вегасе». Вратарь был признан невиновным по делу о сексуальном насилии