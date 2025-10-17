Соркин о Никитине в ЦСКА: «Сильный, чемпионский тренер. Я рад, что он вернулся»

Максим Соркин заявил, что рад возвращению Игоря Никитина в ЦСКА.

Тренер перешел из «Локомотива » в это межсезонье. Ранее он работал в армейском клубе с 2017 по 2021 год.

– В 2019 году вы дебютировали за ЦСКА под руководством Никитина. Этим летом он вернулся в ЦСКА. Можете сравнить того Игоря Валерьевича и нынешнего? Сильно ли он изменился?

– Не буду говорить, поменялся он или нет. Конечно, я рад, что он вернулся. Игорь Валерьевич – сильный, чемпионский тренер. Задача у нас одна, ее все знают, – сказал форвард ЦСКА Максим Соркин .

Никитин после 1:4 с «Локомотивом»: «Благодарю Ярославль за 4 года в команде. Здесь приятно находиться, я был совершенно спокоен»