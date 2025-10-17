Кофилд с дублем в ворота «Нэшвилла» на 59:40 и 64:57, Хорват с хет-триком и Шайфли с дублем – звезды дня в НХЛ

Коул Кофилд, Бо Хорват и Марк Шайфли – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Виннипега » Марк Шайфли с дублем в ворота «Филадельфии» (5:2).

Вторая звезда – форвард «Айлендерс » Бо Хорват с натуральным хет-триком в ворота «Эдмонтона» (4:2).

Первая звезда – форвард «Монреаля » Коул Кофилд с дублем в ворота «Нэшвилла» (3:2 ОТ). Он перевел игру в овертайм на 59:40 (за 20 секунд до завершения третьего периода) и принес команде победу в дополнительной 5-минутке за 3 секунды до ее завершения (64:57). Дубль с голом в овертайме стал для игрока вторым подряд.