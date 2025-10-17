НХЛ не планирует расширение до 2030 года, заявил Дэйли: «Это не обсуждалось с исполнительным комитетом или советом директоров лиги»

Билл Дэйли заявил, что НХЛ не планирует расширение до 2030 года.

Ранее появилась информация , что лига хочет получить 2 млрд долларов в качестве вступительного взноса от любого нового клуба. Отмечалось, что НХЛ провела подготовительную встречу с инициативной группой из Атланты.

«Расширение – это не инициатива, которую мы пытаемся реализовать, а скорее возможность, которую мы готовы представить на рассмотрение совета директоров.

Никаких усилий по добавлению хотя бы двух команд до истечения срока действия коллективного соглашения не предпринимается.

Это не обсуждалось ни с нашим исполнительным комитетом, ни с советом директоров», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .

Новое коллективное соглашение, которое вступит в силу со следующего сезона, рассчитано до 15 сентября 2030 года.

