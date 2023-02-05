Радулов о травме Зыкова: «Написал ему сообщение. Увидел, что он хочет применить силовой прием и был готов. Это хоккей»

прокомментировал силовой прием против .

Эпизод произошел в первой смене игры Фонбет чемпионата между СКА и « » (7:4).

Нападающий казанской команды выполнил силовой прием против Зыкова в средней зоне. Хоккеист СКА получил перелом лицевой кости. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.

«Вале желаю здоровья. Сам был в таких ситуациях.

Здесь ничего и не скажешь – это хоккей. Это был силовой прием. Увидел, что он хочет его применить и был готов. И все. Написал ему сообщение на следующий день», – сказал Радулов.

😱 Радулов вынес всю верхнюю челюсть сопернику силовым приемом. Реально – остался один (!) зуб