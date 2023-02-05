Радулов о травме Зыкова: «Написал ему сообщение. Увидел, что он хочет применить силовой прием и был готов. Это хоккей»
Александр Радулов прокомментировал силовой прием против Валентина Зыкова.
Эпизод произошел в первой смене игры Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Ак Барсом» (7:4).
Нападающий казанской команды выполнил силовой прием против Зыкова в средней зоне. Хоккеист СКА получил перелом лицевой кости. Зыков лишился почти всех передних зубов верхнего ряда.
«Вале желаю здоровья. Сам был в таких ситуациях.
Здесь ничего и не скажешь – это хоккей. Это был силовой прием. Увидел, что он хочет его применить и был готов. И все. Написал ему сообщение на следующий день», – сказал Радулов.
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