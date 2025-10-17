Айкел набрал 11 очков в 5 матчах в сезоне и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил свой же клубный рекорд для такого отрезка на старте
Джек Айкел набрал 11 очков в 5 матчах в сезоне и возглавил гонку бомбардиров НХЛ.
Форвард «Вегаса» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:5). Его признали третьей звездой встречи.
На счету 28-летнего американца стало 11 (5+6) очков в 5 играх в текущем сезоне. Он единолично возглавил гонку бомбардиров лиги.
Кроме того, Айкел обновил свой же клубный рекорд по числу баллов на таком стартовом отрезке. В прошлом сезоне он набрал 10 (2+8) очков в первых 5 играх в сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
