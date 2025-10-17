ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор» интересуются Фаббри. Форвард с 442 матчами и 216 очками в НХЛ был на просмотре в «Питтсбурге»

ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор» интересуются форвардом Робби Фаббри.

29-летний канадец интересен трем клубам КХЛ , как сообщает «Матч ТВ ».

В это межсезонье хоккеист не прошел просмотр в «Питтсбурге ».

В прошлом сезоне Фаббри выступал за «Анахайм» – 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 16 (8+8) очков.

Ранее он играл за «Сент-Луис» и «Детройт». Всего в регулярках лиги у него 442 матча и 216 (106+110) очков. В 30 играх плей-офф – 16 (5+11) баллов.

В 2019 году Робби стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Блюз».