ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор» интересуются Фаббри. Форвард с 442 матчами и 216 очками в НХЛ был на просмотре в «Питтсбурге»
ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор» интересуются форвардом Робби Фаббри.
29-летний канадец интересен трем клубам КХЛ, как сообщает «Матч ТВ».
В это межсезонье хоккеист не прошел просмотр в «Питтсбурге».
В прошлом сезоне Фаббри выступал за «Анахайм» – 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 16 (8+8) очков.
Ранее он играл за «Сент-Луис» и «Детройт». Всего в регулярках лиги у него 442 матча и 216 (106+110) очков. В 30 играх плей-офф – 16 (5+11) баллов.
В 2019 году Робби стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Блюз».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
