Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39). В топ-3 – Овечкин (65), Гретцки (56) и Госса (40)
Сидни Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39).
Капитан «Питтсбурга» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2), поразив пустые ворота.
В текущем сезоне у 38-летнего канадца стало 5 (2+3) очков в 5 играх при полезности «минус 1».
Гол в пустые ворота стал для Кросби 39-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он вышел на 4-е место в истории по данному показателю, обогнав Брэда Маршанда из «Флориды» (38).
В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон», 65), Уэйн Гретцки (56) и Мариан Госса (40).
Отметим, что Кросби владеет рекордом НХЛ по числу очков, набранных при пустых воротах у соперника – 87 (39+48). В прошлом сезоне он обошел Гретцки (85, 56+29), третьим идет Овечкин (82, 65+17).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости