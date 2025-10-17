Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39). В топ-3 – Овечкин (65), Гретцки (56) и Госса (40)

Сидни Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39).

Капитан «Питтсбурга » установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (4:2), поразив пустые ворота.

В текущем сезоне у 38-летнего канадца стало 5 (2+3) очков в 5 играх при полезности «минус 1».

Гол в пустые ворота стал для Кросби 39-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. Он вышел на 4-е место в истории по данному показателю, обогнав Брэда Маршанда из «Флориды» (38).

В топ-3 входят Александр Овечкин («Вашингтон », 65), Уэйн Гретцки (56) и Мариан Госса (40).

Отметим, что Кросби владеет рекордом НХЛ по числу очков, набранных при пустых воротах у соперника – 87 (39+48). В прошлом сезоне он обошел Гретцки (85, 56+29), третьим идет Овечкин (82, 65+17).