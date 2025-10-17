0

Брэди Ткачак выбыл на 6-8 недель. Капитану «Оттавы» прооперировали руку

Брэди Ткачак перенес операцию и выбыл на 6-8 недель.

Капитан «Оттавы» получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой Роман Йоси. Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.

Нападающему прооперировали большой палец на правой руке. Ожидается, что он вернется в состав в декабре.

В текущем регулярном чемпионате Ткачак провел 3 игры и набрал 3 (0+3) очка. В прошлом сезоне на его счету было 60 (33+27) очков за 78 матчей с учетом плей-офф.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
logoБрэди Ткачак
logoОттава
logoНХЛ
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Брэди Ткачак пропустит минимум 4 недели из-за травмы руки
514 октября, 21:20
Сет Джарвис назвал Маршанда лучшим трэш-токером в НХЛ: «Не знаю, кто может превзойти его. Я в этом плане где-то на дне – не могу так быстро что-то выпалить»
114 сентября, 06:35
Брэди Ткачак об Олимпиаде-2026: «Многие дети пришли в хоккей после «Чуда на льду» в 1980-м. У нас есть возможность проложить путь для следующего поколения»
14 августа, 04:55
Главные новости
Ротенберг о 53 игроках в списке на КПК-2025: «Это лучшие хоккеисты КХЛ, показывают высочайший уровень. Они подходят под модель, которая будет использоваться на турнире»
17 минут назад
Малкин вышел на 29-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ. Он сравнялся с Лефлером – 1353 очка
122 минуты назад
НХЛ не планирует расширение до 2030 года, заявил Дэйли: «Это не обсуждалось с исполнительным комитетом или советом директоров лиги»
56 минут назад
КХЛ. «Амур» примет «Ладу», «Спартак» в гостях у «Адмирала», «Торпедо» примет ЦСКА, «Динамо» Минск сыграет с «Нефтехимиком»
16сегодня, 08:05
Ротенберг о матчах «России 25» в регионах: «Сборная – это вся страна, мы не можем играть в одном городе. Не имеем права думать только о себе. Если мы не приедем, дети не пойдут играть в хоккей»
9сегодня, 07:45
ЦСКА, «Автомобилист» и «Трактор» интересуются Фаббри. Форвард с 442 матчами и 216 очками в НХЛ был на просмотре в «Питтсбурге»
6сегодня, 07:30
Марнер не забил в первых 5 матчах за «Вегас» в НХЛ. У него 6 ассистов (из них 5 – в равных составах) и полезность «+6»
7сегодня, 06:46
Кросби вышел на 4-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота (39). В топ-3 – Овечкин (65), Гретцки (56) и Госса (40)
2сегодня, 06:34
Айкел набрал 11 очков в 5 матчах в сезоне и возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Форвард «Вегаса» обновил свой же клубный рекорд для такого отрезка на старте
5сегодня, 06:22
7 россиян забросили свои первые шайбы в сезоне НХЛ в рамках игрового дня. Всего уже отличились 19 игроков из России, в списке нет Овечкина, Панарина и Свечникова
6сегодня, 05:58
Ко всем новостям
Последние новости
Шефер – 12-й защитник в истории НХЛ с результативной серией из 4+ игр со старта карьеры. Он самый молодой игрок в этом списке
сегодня, 07:58
Кофилд с дублем в ворота «Нэшвилла» на 59:40 и 64:57, Хорват с хет-триком и Шайфли с дублем – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:15
Кофилд повторил рекорд «Монреаля» по голам в овертаймах матчей регулярки (10). Он сравнялся с Моренцом и Пачиоретти
2сегодня, 06:58
Задоров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Вегасом». У него 2 очка и «+5» в 5 играх за «Бостон» в сезоне
сегодня, 05:35Видео
Романов против «Эдмонтона»: 6 хитов, 4 блока, 1 бросок и 1 перехват за 19:47. Он лидирует в «Айлендерс» по силовым приемам – 15 за 4 игры
сегодня, 04:20
Шабанов без очков в 3-м матче подряд: 1 бросок и «минус 1» за 11:55 против «Эдмонтона». У него 1 гол и «минус 3» в 4 играх в сезоне
4сегодня, 03:58
Риттих победил в дебютном матче за «Айлендерс», отразив 31 из 33 бросков «Эдмонтона». Сорокин начал сезон с 3 поражений в 3 играх
1сегодня, 03:46
Хорват сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» – 3 шайбы подряд, включая победную. Форвард «Айлендерс» забил в большинстве, в меньшинстве и в пустые ворота
6сегодня, 03:22
«Сан-Хосе» забрал Иорио с драфта отказов «Вашингтона». У 22-летнего защитника 9 матчей в НХЛ
1сегодня, 03:10
Тарасов проиграл 2-й матч подряд: 30 сэйвов из 33 против «Нью-Джерси»
сегодня, 02:53