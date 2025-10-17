Брэди Ткачак выбыл на 6-8 недель. Капитану «Оттавы» прооперировали руку

Брэди Ткачак перенес операцию и выбыл на 6-8 недель.

Капитан «Оттавы » получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой Роман Йоси. Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.

Нападающему прооперировали большой палец на правой руке. Ожидается, что он вернется в состав в декабре.

В текущем регулярном чемпионате Ткачак провел 3 игры и набрал 3 (0+3) очка. В прошлом сезоне на его счету было 60 (33+27) очков за 78 матчей с учетом плей-офф.