Брэди Ткачак выбыл на 6-8 недель. Капитану «Оттавы» прооперировали руку
Брэди Ткачак перенес операцию и выбыл на 6-8 недель.
Капитан «Оттавы» получил травму в первом периоде матча против «Нэшвилла» (1:4), когда его ударил клюшкой Роман Йоси. Ткачак остался в игре, но позже пропустил последние 9:04 третьего периода.
Нападающему прооперировали большой палец на правой руке. Ожидается, что он вернется в состав в декабре.
В текущем регулярном чемпионате Ткачак провел 3 игры и набрал 3 (0+3) очка. В прошлом сезоне на его счету было 60 (33+27) очков за 78 матчей с учетом плей-офф.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
