Депутат Свищев: «Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что Россия не получила прав на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла. Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев?

Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК (Международный олимпийский комитет) должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов», – сказал Свищев.

Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год