Депутат Свищев: «Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла»

Теги МОК Дмитрий Свищев Олимпиада-2026 Олимпиада-2030 Олимпиада-2032 Биатлон

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что Россия не получила прав на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла. Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев?

Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК (Международный олимпийский комитет) должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов», – сказал Свищев.

Россия не получила право на вещание Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год

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13 комментариев

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DD102DD
Раньше порно в подполье смотрели - теперь Олимпиады.
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шампион
Когда чайки летят за траулером, они думают, что сардины будут выброшены в море.
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закрыт по беспределу
Терюшков согласен
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DD102DD
- Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев?

Мне.
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HellLight
Началось..
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Viks
МОК должен предусмотреть такой вариант" --- Чудо безграмотное, тебе русским языком сказали, что МОК продал права на трансляции.
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Denkaaaa
ну все,теперь мы как в кубе,ничего не видим, ничего не слышим о спорте в других странах.только Российский спорт и точка.
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asusp527
Особенно умиляет "если". Всё хорошо, прекрасная маркиза, чиновники в своем репертуаре.
+1
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tRIFF
Ответ Лека-Лека
То есть кроме российского спорта спорта в мире не существует? Депутаты за нас решили что нам смотреть, а что нет. Цензурой махровой попахивает.
Почитайте и посмотрите про Северную Корею) Пригодится в среднесрочной перспективе)
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Viks
Чемпионат мира по футболу тоже не имело смысла показывать россиянам?
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Татьяна Солотина
Без России никому не интересна Олимпиада, но, если нас допустят, то...Как же им хочется из своего болота туда, к людям, в гущу событий, где интересно, мирно, весело, задорно! Но приходится только из-за угла гавкать да обижаться!
+1
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Yndestad
А если будут поражения, то МОК должен будет извиниться? Мож, как КНДР будем показывать альтернативные таблицы с медалями и фейковые награждения?)))
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-2
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Лека-Лека
То есть кроме российского спорта спорта в мире не существует? Депутаты за нас решили что нам смотреть, а что нет.
Цензурой махровой попахивает.
+8
-5
+3
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