«Если наши выступать не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады». Журова о том, что Россия не получила права на показ Игр

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия не получила права на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Нас пока нет в списках вещателей, но не факт, что потом они не захотят заработать денег. У тех, кто распространяет права на вещание, есть лишние деньги?

Если потом все будет нормально с Россией, наших спортсменов допустят и мы будем полноценно участвовать, тогда встанет вопрос о том, чтобы платить деньги и показывать игры.

Это коммерция. Пока это политика, потом будет коммерция. Ну, а если наши выступать там не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады, где нет наших. Люди в России не поймут», – сказала Журова.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать