«Если наши выступать не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады». Журова о том, что Россия не получила права на показ Игр

Теги телевидение Светлана Журова Лос-Анджелес-2028 Олимпиада-2026 Политика Олимпиада-2030 Олимпиада-2032 Коньки/шорт-трек

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия не получила права на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год.

«Нас пока нет в списках вещателей, но не факт, что потом они не захотят заработать денег. У тех, кто распространяет права на вещание, есть лишние деньги?

Если потом все будет нормально с Россией, наших спортсменов допустят и мы будем полноценно участвовать, тогда встанет вопрос о том, чтобы платить деньги и показывать игры.

Это коммерция. Пока это политика, потом будет коммерция. Ну, а если наши выступать там не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады, где нет наших. Люди в России не поймут», – сказала Журова.

Россия не получила права на показ Олимпиад с 2026-го по 2032-й. Объясняем, стоит ли переживать

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7 комментариев

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Kareglazaya
Есть виды спорта, где Россия либо вообще не участвует, либо участвует, но ни на что не претендует в плане медалей. Однако люди все равно смотрят и будут смотреть, потому что им интересен тот или иной вид спорта в целом, его развитие, а не только конкретные спортсмены.
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DD102DD
- то люди не станут платить за просмотр Олимпиады.

Люди - это власть.
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Viks
«Если наши выступать не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады». --- Наши люди в булучную на такси не ездят! Но на соревнования без россиян ездили и платили! И смотреть будут, хоть усритесь.
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Viks
«Если наши выступать не будут, то люди не станут платить за просмотр Олимпиады». --- А раньше платили?!
+4
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закрыт по беспределу
Кто-то не станет. А кто-то станет.
+3
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KMR
ЧМ смотрели и все поняли,а тут не поймут)
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Vicing Charlsson
И без участия Российских спортсменов с удовольствием посмотрим, если покажут.
+8
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