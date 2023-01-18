Гендиректор «Газпром-Медиа»: «Матч ТВ» потерял значимые трансляции из-за ситуации, когда спорт был сделан предметом политики после Сочи-2014»

Теги премьер-лига Англия телевидение Сочи-2014 высшая лига Индонезия Политика Газпром-Медиа Матч ТВ Александр Жаров Биатлон

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров высказался о влиянии мировой политики на спорт.

– На фоне текущей геополитической ситуации «Матч ТВ» теряет права на ряд трансляций. Какие экономические последствия это будет иметь? Как скажется на рейтингах? Найдены ли уже замены для эфира?

– «Матч ТВ» действительно потерял ряд значимых для канала трансляций. Не из-за геополитической ситуации. А из-за конкретной политической ситуации, когда спорт был сделан предметом политики после Олимпийских игр в Сочи, и использования в этих политических целях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Выступления олимпийских команд под нейтральным флагом были этапом перед исключением наших спортсменов из большинства соревнований по абсолютно политическим причинам.

Это имеет существенные последствия для канала. С точки зрения доходной составляющей – меньшие, чем с точки зрения рейтингов. Замены для эфира не только ищутся, но и формируются. Отчасти это процесс одного-двух лет, отчасти он займет более длительное время.

Человек, который любит спорт, созвучен человеку, который любит кино. В том смысле, что любит потреблять определенный тип контента, но это не значит, что ему нравятся все жанры кино или все виды спорта. Не значит, что если ему нравится Английская премьер-лига, то понравится и чемпионат Индонезии по футболу. Не значит, что если он любит мировой бокс, то ему понравится хоккей на траве.

Мы не только ищем альтернативные трансляции, мы ждем появления новых видов спорта. А также мы ждем создания альтернативных международных соревнований, – сказал Жаров.

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6 комментариев

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nmnackjbxkasbk
После игр в Сочи, начались зелёные человечки в Крыму и восстание шахтеров под предводительством аниматоров и реконструкторов.
+3
0
+3
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Forza
Мы не только ищем альтернативные трансляции, мы ждем появления новых видов спорта.(с)

Эффективное ожидание. Ну тут явно премию выписывать нужно.
+2
0
+2
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Дмитрий Осипов
Россия2 показывала Сигала, вы показываете Сигала. Ну может ещё Ван Дамма. Это тоже политика была виновата?
0
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avcgloronalduMU
Все началось с матча порту - Краснодар?))
Эффективные менеджеры?))
+1
0
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sled
Знаменитые эффективные газпромовские менеджеры
+8
0
+8
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Игорь Замаруев
Т.е. он говорит, что трансляций некоторых видов спорта стало меньше и заткнуть окна в сетке вещания условно "нечем", но при этом Матч ТВ показывает от силы 2-3 игры РПЛ за тур? Я правильно понимаю, что вместо того, чтобы насытить канал хотя бы российским футболом, он жалуется?
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0
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