Максим Сушинский: «Если «Авангард» окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат»

назвал приемлемый для «Авангарда» результат в сезоне-2022/23.

Экс-президент клуба ответил на вопрос о том, какой результат поможет генменеджеру Рашиду Хабибулину и главному тренеру сохранить свои посты.

«Все прекрасно знают, что будущее обоих зависит от решения одного человека – председателя совета директоров «Авангарда» . Какой результат он признает успешным, известно только ему.

Если же вам интересно мое мнение, то оно такое – если команда окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат, особенно после такого неровного чемпионата.

Выигрывать каждый год невозможно, а финал конференции – вполне приемлем. При этом я не говорю, что омичи не способны стать чемпионами. Плей-офф – это такая вещь, что можно выиграть и с составом похуже, а можно вылететь в первом раунде с составом лучше.

Слишком много факторов должно сойтись – и игра вратарей, и кто на кого выйдет, и сколько продлятся серии, и кто будет травмирован… Очень много мелочей, которые складываются в общую картину», – сказал экс-президент « ».