Максим Сушинский: «Если «Авангард» окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат»

Теги Авангард Максим Сушинский Рашид Хабибулин КХЛ Михаил Кравец Александр Крылов Хоккей

Максим Сушинский назвал приемлемый для «Авангарда» результат в сезоне-2022/23.

Экс-президент клуба ответил на вопрос о том, какой результат поможет генменеджеру Рашиду Хабибулину и главному тренеру Михаилу Кравецу сохранить свои посты.

«Все прекрасно знают, что будущее обоих зависит от решения одного человека – председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова. Какой результат он признает успешным, известно только ему.

Если же вам интересно мое мнение, то оно такое – если команда окажется в четверке лучших по итогам сезона, это будет отличный результат, особенно после такого неровного чемпионата.

Выигрывать каждый год невозможно, а финал конференции – вполне приемлем. При этом я не говорю, что омичи не способны стать чемпионами. Плей-офф – это такая вещь, что можно выиграть и с составом похуже, а можно вылететь в первом раунде с составом лучше.

Слишком много факторов должно сойтись – и игра вратарей, и кто на кого выйдет, и сколько продлятся серии, и кто будет травмирован… Очень много мелочей, которые складываются в общую картину», – сказал экс-президент «Авангарда».

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3 комментария

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עדן
Ответ Ыжык
С таким вратарем, киселевичем и пайгиным это будет подвиг.
Киселевич это вообще провал ))) Пайгин хоть и косячит но гораздо живее
+1
0
+1
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Игорь Климов
Ответ Ыжык
С таким вратарем, киселевичем и пайгиным это будет подвиг.
Полностью согласен!
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
С таким вратарем, киселевичем и пайгиным это будет подвиг.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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