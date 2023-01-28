Максим Сушинский: «Хоккеисты клубов Востока переживают график тяжелее, московским командам легче – несправедливость. Возможно, стоит сократить игры между Западом и Востоком»
Максим Сушинский заявил о несправедливости в календаре КХЛ.
В текущем сезоне клубы сыграют по 68 матчей – это наибольшее количество игр в регулярном чемпионате в истории лиги.
«Я согласен, что для игроков из Восточной конференции КХЛ игровой график переживается тяжелее. Каким-нибудь московским клубам в этом плане намного легче. В этом есть несправедливость.
Возможно, КХЛ стоит сократить игры между командами из Западной и Восточной конференций до минимума», – сказал бывший президент «Авангарда».
Ранее нападающий «Барыса» Линден Вей заявил, что 68 матчей в регулярном чемпионате – это слишком много для команд Восточной конференции.
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