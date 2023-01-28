Максим Сушинский: «Хоккеисты клубов Востока переживают график тяжелее, московским командам легче – несправедливость. Возможно, стоит сократить игры между Западом и Востоком»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив СКА Амур Спартак Максим Сушинский КХЛ Динамо Адмирал Хоккей

Максим Сушинский заявил о несправедливости в календаре КХЛ.

В текущем сезоне клубы сыграют по 68 матчей – это наибольшее количество игр в регулярном чемпионате в истории лиги.

«Я согласен, что для игроков из Восточной конференции КХЛ игровой график переживается тяжелее. Каким-нибудь московским клубам в этом плане намного легче. В этом есть несправедливость.

Возможно, КХЛ стоит сократить игры между командами из Западной и Восточной конференций до минимума», – сказал бывший президент «Авангарда».

Ранее нападающий «Барыса» Линден Вей заявил, что 68 матчей в регулярном чемпионате – это слишком много для команд Восточной конференции.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Смирнов
В нхл так же есть команды которые на метро друг к другу ездят ,а есть сиетл с ванкувером ,которые кроме самолёт из транспорта ничего не знают больше , и ничего играют и не ноют
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амин Манн
Интересно если взять статистику. Почему бы и нет? Условно ска налетал 300 км. Адмирал 800 км. Получается Адмирал в 3 раза сложнее. Пусть Адмирал в данном случае чаще летает по востоку конференции, а ска перелёты на восток увеличить что бы разница между 300 и 800 км было меньше. Думаю про это говорить бывший игрок Авангарда и других клубов кхл? Таким образом подравнять разницу. Оно и по деньгам за перелёты для клубов будет меньше, я про те клубы которые невыгодно выглядят в данном случае
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Тарлыков
Куда ещё сокращать, всего две игры?! Амур-Адмирал 20 игр смотреть? Если сократить, то тогда два разных турнира получится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ачиваков Марат
Зачем надо было делить на Восток и Запад, нужно, что бы была единая лига и каждый играл с каждым.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ыжык
Просто потолок приподнять для клубов востока и норм.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rrvin
Создаётся лигой некий общий "котёл". По окончании сезона, кто больше налетал, тот из него больше и получает. Выплачивается исключительно игрокам.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr Gonzo
Суть в том, что для некоторых восточных команд перелеты к восточным командам отнимают сильно меньше времени, чем к западным. Условному АК Барсу, Салавату и так далее в Москву слетать сильно проще, чем во Владик. То, что восточным командам приходится больше летать и соответственно у них сложнее календарь это данность. Исправить ее практически невозможно. Собственно ничего критичного, все привыкли. Увеличение игр внутри конференций ситуацию только усугубит. Потому что восточники будут летать в лучшем случае столько же, а западники ещё меньше, чем раньше. Так что очень странное заявление от Максима.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JGOAL
нужно разделить на 4 группы. Не знаю , как Вам, но уже надоели традиционные 1/4 финала и 1/2 финалав Кубке Гагарина
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гога11
Куда сокращать? Матчи ЦСКА - СКА и так уже 10 раз смотрели в этом сезоне.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimGI86
Справедливо, любой перелет на Востоке - это минимум 3 часа
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stanc_P
Запад против Востока играют по одной игре дома и одной в гостях. Что тут можно еще сократить?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий