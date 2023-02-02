В Уфе рассматривается уголовное дело жены военкома, проходящего по делу игроков «Салавата» и «Уфы». За военные билеты платили от 150 до 200 тысяч рублей

1 февраля в Уфе началось рассмотрение уголовного дела против Анжелики Выропаевой, жены сотрудника военкомата, проходящего по делу игроков «Салавата» и «Уфы».

Начальник отделения подготовки и призыва военкомата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов и его супруга были задержаны полицией 5 октября 2022 года. Сейчас Константин Выропаев вместе со своей женой сидит под домашним арестом.

Выропаев подозревается в получении взятки от предпринимателя Фарита Самигуллина, который выступал в качестве посредника между ним и спортсменами, стремившимися получить военные билеты без фактического прохождения службы.

Как сообщает Ufa1.ru, Выропаев проходит по четырем эпизодам получения взятки, один из них связан с крупным размером – более 150 тысяч рублей.

Отмечается, что игроки платили от 150 до 200 тысяч рублей.

Жена Выропаева проходит по статье о посредничестве во взятке. Судом установлено, что к ней обращалась женщина с просьбой освободить ее сына от армии. Анжелика попросила за услуги 170 тысяч рублей, которые передала мужу. После этого Константин организовал для призывника медкомиссию, и его освободили от прохождения службы.

Ранее бывшие игроки « » , Владислав Лукин и Анвар Сулейманов, а также экс-футболист молодежной команды «Уфы» Дмитрий Белозеров признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.