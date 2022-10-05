В Уфе задержан начальник отделения призыва одного из военкоматов. Он проходит по делу о покупке военных билетов игроками «Салавата»

В Уфе в рамках дела хоккеистов задержан начальник отделения призыва одного из военкоматов.

Сотрудник военного комиссариата Калининского и Орджоникидзевского районов Уфы Константин Воропаев и его супруга задержаны полицией.

Представитель военкомата проходит по делу хоккеистов , пытавшихся купить военные билеты.

Воропаев подозревается в получении взятки от предпринимателя Фарита Самигуллина, который выступал в качестве посредника между ним и спортсменами, стремившимися получить военные билеты без фактического прохождения службы.

Ранее бывшие игроки «Салавата» , Владислав Лукин и Анвар Сулейманов признали вину в даче взятки сотруднику военкомата через посредника ради получения документа.

Воробьев в итоге был приговорен судом к штрафу в размере 2 млн рублей, Лукин – 2,2 млн рублей, Сулейманов получил 5 лет условно.